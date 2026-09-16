O asfalto da ponte cedeu na noite desta terça-feira (15), em um trecho de pedágio da VPE-34, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife

Ponte cede e forma cratera em trecho da VPE-34, no Cabo de Santo Agostinho. (Reprodução/GLOBO)

O asfalto de uma ponte cedeu e formou uma cratera na noite desta terça-feira (15), em um trecho pedagiado da VPE-34, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. A via dá acesso ao Estaleiro Atlântico Sul, no Complexo de Suape. Os dois sentidos da pista foram afetados e o tráfego de veículos está interrompido no local.

A ponte passa sobre uma área de manguezal e de rio. Após o rompimento, equipes da Concessionária Rota do Atlântico (CRA), responsável pela via, bloquearam e sinalizaram o trecho. No momento, apenas pedestres conseguem passar pela área, com o fluxo controlado.











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Segundo o Complexo de Suape, as causas do rompimento estão sendo investigadas pela equipe técnica da concessionária. Equipes de engenharia, manutenção e operação foram mobilizadas para realizar inspeções e levantamentos técnicos, além do monitoramento contínuo da área.

Máquinas, equipamentos e materiais necessários para os serviços também estão sendo mobilizados. De acordo com o Suape, as equipes atuam no planejamento e na execução das intervenções para restabelecer a circulação de veículos com segurança e no menor prazo possível.

A CRA orienta os usuários a não acessarem o trecho bloqueado. Rotas alternativas estão sendo avaliadas, mas ainda não foram divulgadas. Novas informações devem ser repassadas pela concessionária após o avanço das apurações sobre o rompimento.

Veja nota conjunta na íntegra

Na noite da última terça-feira (15/09), foi identificado o rompimento de um trecho da via VPE-34, com danos ao pavimento e interrupção da circulação. As causas da ocorrência estão sendo investigadas pela equipe técnica da Concessionária Rota do Atlântico, responsável pelo trecho.

O Complexo de Suape e a concessionária acionaram imediatamente as equipes responsáveis e adotaram as medidas emergenciais necessárias. A área afetada foi isolada e sinalizada, com controle dos acessos e reforço da segurança viária.

Equipes de engenharia, manutenção e operação foram mobilizadas para realizar inspeções e levantamentos técnicos, além do monitoramento contínuo do local. Máquinas, equipamentos e materiais necessários às intervenções estão sendo mobilizados.

As equipes seguem atuando de forma conjunta e prioritária no planejamento e na execução dos serviços para restabelecer a circulação dos veículos com segurança e no menor prazo possível. O fluxo de pedestres está sendo controlado no local.

A Concessionária orienta os usuários a não acessarem o trecho bloqueado. Rotas alternativas estão sendo avaliadas e a CRA divulgará novas informações após o avanço das apurações sobre a ocorrência.



ATUALIZAÇÃO

Na tarde desta quarta, uma nota de atualização foi enviada ao Diario pela Concessionária Rota do Atlântico:

A Concessionária Rota do Atlântico informa que segue mobilizada para restabelecer, com segurança, a circulação no trecho da VPE-34 afetado pelo rompimento do pavimento, identificado na noite da última terça-feira (15/09).

Ao longo desta quarta-feira (16/09), as equipes de engenharia, manutenção e operação avançaram nos serviços no local. Foi iniciada a reconstrução do aterro que dará suporte à implantação do novo pavimento da rodovia, com utilização de máquinas e equipamentos de grande porte.

Os trabalhos seguirão durante o período noturno, com as equipes mobilizadas e atenção permanente às condições de segurança de trabalhadores, usuários e demais pessoas que circulam na região.

A passagem de pedestres segue mantida, com acompanhamento da equipe de segurança. O fluxo de veículos permanece temporariamente bloqueado. A Concessionária reforça a orientação para que os motoristas evitem a área da ocorrência.

As causas do rompimento permanecem em apuração pelas equipes técnicas. Novas informações serão divulgadas à medida que houver avanços nos trabalhos e nas avaliações realizadas no local.

