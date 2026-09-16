PM apreende 66 celulares iPhone sem nota fiscal durante operação em Setúbal

Aparelhos estavam em uma mochila transportada por um homem em uma motocicleta; segundo a PM, 55 celulares eram novos e estavam lacrados

Os aparelhos foram apreendidos para adoção das medidas cabíveis (Foto: Divulgação/PMPE)

Durante a Operação Saturação/Bloqueio, realizada nesta terça-feira (15), policiais militares do 19º Batalhão da Polícia Militar (19º BPM) apreenderam 66 aparelhos celulares no bairro de Setúbal, na Zona Sul do Recife.

Durante a ação, o efetivo abordou um homem que trafegava de motocicleta com uma mochila de grandes dimensões. Na abordagem, foram encontrados 66 celulares da marca iPhone, todos sem notas fiscais. Segundo a Polícia Militar, 55 aparelhos eram novos e estavam lacrados, enquanto 11 eram usados.

Questionado sobre a procedência dos celulares, o homem informou que havia sido contratado por uma mulher para realizar o transporte da carga, mas afirmou não saber para quem os aparelhos seriam entregues.

Os celulares foram apreendidos, e o envolvido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis.

De acordo com a PM, a operação teve como objetivo intensificar o policiamento ostensivo e preventivo na região, por meio de abordagens e consultas aos sistemas disponíveis.