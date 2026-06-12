Suape inaugura terminal de R$ 2 bilhões e prevê 43 mil postos de trabalho

O novo terminal contou com investimento de mais de R$ 2 milhões. Esse aporte é apontado como um dos maiores em infraestrutura logística no Nordeste

A cerimônia oficial de entrega do novo terminal contou com a presença de inúmeras autoridades públicas (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Com investimento superior a R$ 2 bilhões, o Complexo Industrial Portuário de Suape passou a contar, a partir desta sexta-feira (12), com o primeiro terminal de contêineres 100% eletrificado da América Latina. A expectativa é que o empreendimento amplie em 55% a capacidade de movimentação de cargas do porto e gere impactos bilionários na economia pernambucana nos próximos anos.

Segundo estimativa da APM Terminals, subsidiária de terminais do grupo A.P. Moller Maers, o novo terminal deve gerar mais de 43 mil postos de trabalho ao longo das cadeias produtivas associadas ao comércio exterior. Incialmente, na fase de implantação, o obra já havia gerado mais de 2 mil empregos diretos e indiretos.

Projeções do empreendimento indicam a possibilidade de geração adicional de até R$ 4,8 bilhões em exportações, como também de cerca de R$ 4,9 bilhões em Produto Interno Bruto (PIB).

Ainda conforme a AMP Terminals, o terminal deve ampliar a capacidade operacional de movimentação de contêineres no complexo portuário de Suape em 55% e colocar o estado em conexão com mercados estratégicos da América Latina, América do Norte, Europa e Ásia.

“Um salto histórico para economia de Pernambuco, como também para todo nordeste brasileiro”, declarou o diretor-superintendente da APM Terminals Suape, Daniel Rose.

O novo terminal possui 495 mil m2 de área total e um cais de 430 metros de extensão. O local conta com capacidade estática de cerca de 12 mil TEUs e mais de 300 tomadas refeers.

Presença política

A cerimônia oficial de entrega do novo terminal contou com a presença de inúmeras autoridades públicas, como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro Portos e Aeroportos, Tomé França, e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

Geraldo Alckmin destacou a relevância do terminal para o estado. “Hoje, estamos fazendo história inaugurando um dos maiores terminais da América Latina. Os portos são as ferramentas mais importantes para o desenvolvimento”.

Na ocasião, Armando Monteiro Bisneto, diretor-presidente do Complexo de Suape, salientou que o local vive uma nova era. “Estamos vivendo um nova era, Suape está vivendo uma nova era inaugurando o segundo terminal e o primeiro [terminal] 100% eletrificado. Isso vai atrair muito empreendimentos, não só para Suape, mas para Pernambuco todo”.