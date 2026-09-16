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Protesto bloqueia Estrada de Curcurana, em Jaboatão dos Guararapes

O protesto realizado nesta quarta-feira (16) está provocando congestionamento na região. Motoristas devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas

Diario de Pernambuco

Publicado: 16/09/2026 às 07:51

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Via está fechada nos dois sentidos /Foto: Reprodução

Via está fechada nos dois sentidos (Foto: Reprodução)

Um protesto fecha na manhã desta quarta-feira (16), na Estrada de Curcurana bloqueando trechos da via em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes.

O protesto está provocando congestionamento na região. Ainda se sabe o motivo da mobilização. Mas a via é alvo constante de reclamações devido a buracos e falta de infraestrutura.

O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência foi finalizada por volta das 9h. De acordo com a corporação, "uma viatura de combate a incêndio foi enviada ao local", onde as chamas foram debeladas e a via foi desobstruída pelo efetivo.

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Estrada de Curcurana , Jaboatão , Protesto
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