PM tem esquema de segurança reforçado para sessão sobre Moraes no STF

STF decide, nesta terça-feira (15), se o ministro Alexandre de Moraes será investigado. Porta-voz da PM detalha esquema de segurança para sessão no STF

Esquema de segurança foi reforçado na Esplanada dos Ministérios durante sessão no STF (Ed Alves/CB/DA Press)

A poucas horas do início do julgamento do Superior Tribunal Federal (STF) desta terça-feira (15) para decidir se o ministro Alexandre de Moraes será julgado, o esquema de segurança ao redor do órgão foi reforçado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O porta-voz da PMDF, major Broocke, detalhou os planos para a segurança para evitar que o andamento da sessão seja interrompido. "A Polícia Militar está desde às 18h de ontem (segunda) realizando um patrulhamento específico nessa localidade para evitar que algum veículo suspeito se aproxime", disse.

Apesar de não ter revelado a quantidade de policiais a serviço, o porta-voz comentou sobre o uso de tecnologia no monitoramento. "Estamos utilizando drones, câmeras da Secretaria de Segurança Pública e o sistema DF-360", explicou.

Além da tecnologia, a polícia também está fazendo monitoramento com os cães do Bpcães para achar possíveis artefatos explosivos na região.