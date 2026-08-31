PRF apreende 70 celulares sem nota fiscal avaliados em mais de R$ 260 mil na BR-423, em Garanhuns

Os iPhones foram encontrados em uma caminhonete durante fiscalização na noite de sexta-feira

Uma carga com 70 smartphones que era transportada sem a documentação fiscal foi apreendida, na noite de sexta-feira (28), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). (PRF/Divulgação.)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 70 smartphones que eram transportados sem documentação fiscal na noite de sexta-feira (28), durante uma fiscalização na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A mercadoria está avaliada em mais de R$ 260 mil.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma caixa com 70 iPhones, sendo 11 iPhones 17 Pro Max, 10 iPhones 15 Pro, 21 iPhones 14 Pro e 28 iPhones 14.

O veículo era ocupado apenas pelo motorista, que informou inicialmente que transportava somente uma cadeira. Segundo a PRF, o homem disse ter saído de São Paulo e estar realizando entregas de mercadorias ao longo da viagem.

O condutor afirmou que não sabia qual era o conteúdo da caixa e que havia sido contratado por outro homem para transportar o material. Conforme a PRF, ele possuía passagens pela polícia por roubo e receptação, mas negou envolvimento com os crimes.

Dono da mercadoria se apresentou

Posteriormente, o proprietário da carga se apresentou à equipe e informou que havia pegado a caixa em São Paulo para entregá-la na casa do pai, em Jupi, no Agreste de Pernambuco.

Como os aparelhos estavam sem a documentação fiscal necessária, a equipe da PRF entrou em contato com a Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz) para verificar registros sobre a mercadoria.

