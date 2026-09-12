Viatura da PM perde o controle durante perseguição e bate em casa na Cohab, no Recife

A colisão da viatura da PM com a residência aconteceu na madrugada deste sábado (12)

A colisão da viatura da PM com a residência aconteceu na madrugada deste sábado (12). (Reprodução/Instagram/@diariodoibura)

Na madrugada deste sábado (12), policiais militares perderam o controle da viatura que conduziam e colidiram contra uma residência enquanto perseguiam duas motocicletas na Avenida Beira Rio, no bairro da Cohab, Zona Sul do Recife. Os suspeitos conseguiram fugir.

De acordo com nota oficial da corporação, os agentes foram socorridos e estão fora de perigo. "Os três policiais que estavam na viatura foram encaminhados à UPA 24h Lagoa Encantada, no Ibura, onde receberam atendimento. Todos estão conscientes e permanecem em acompanhamento médico", diz trecho do documento.