Moradores se unem para reconstruir ponte entre Jardim Brasil e Ouro Preto, em Olinda

Segundo moradores, a estrutura deve ser concluída até o dia 20; ponte de ferro anterior foi retirada após apresentar problemas e nunca foi substituída

Moradores se unem para reconstruir ponte entre Jardim Brasil 1 e Ouro Preto, em Olinda (Rafael Vieira/DP Fotos)

Moradores de Jardim Brasil 1 e Ouro Preto, em Olinda, se uniram para reconstruir, por conta própria, uma ponte que liga as duas comunidades. A estrutura começou a ser construída há cerca de três semanas, depois que a antiga ponte de ferro foi retirada pela prefeitura e não foi substituída. A expectativa dos moradores é que a nova passagem seja liberada até o dia 20.

Segundo Francisco Pereira Gonçalves Filho, de 52 anos, que vive na região, a antiga estrutura se deteriorou com o tempo e a manutenção era feita pelos próprios moradores. “Depois que colocaram a ponte, quem fazia a manutenção era a própria comunidade. A prefeitura nunca se preocupou em vir fazer a manutenção”, afirmou.

Ainda de acordo com Francisco, a estrutura foi se desgastando até que parte do parapeito caiu e um cadeirante sofreu uma queda. A ponte acabou sendo retirada em maio deste ano. Desde então, moradores precisavam percorrer uma distância maior para chegar à outra passagem existente na comunidade, com apenas 1 metro de largura e sem proteção nas laterais.

A ausência da ponte interfere diretamente na rotina de quem vive na região. Segundo os moradores, estudantes utilizam a passagem para chegar a escolas localizadas nos dois lados, enquanto a população também depende do acesso para chegar ao comércio, ao terminal de ônibus e à feira de Peixinhos.

“É um acesso movimentado o dia todo, tanto no horário escolar como para as pessoas que transitam de um lado para o outro”, relatou Francisco.

Ele afirma que, após a retirada da antiga ponte, representantes do poder público chegaram a visitar o local e prometeram uma nova estrutura, mas a obra não teria avançado. Diante da demora, a própria comunidade decidiu arrecadar recursos para comprar materiais e assumir a mão de obra.

Segundo Francisco, moradores ajudam como podem, seja com dinheiro, alimentação ou trabalho. Ele cita Edson, conhecido como “Neguinho”, e "Tony" como alguns dos responsáveis pela execução da nova estrutura, que tem aproximadamente 1 metro 30 centímetros de largura.

José Antônio, de 68 anos, morador da região há mais de duas décadas, também critica a demora para a reconstrução. “A prefeitura veio e tirou a ponte de ferro que tinha aí. E até hoje não fez outra. Então a comunidade se uniu e está fazendo”, disse.

Canal sem limpeza e pontos de lixo

Os problemas, no entanto, não se restringem somente à ponte. Na Rua Pará, em Jardim Brasil 1, moradores também reclamam das condições do Canal da Malária. Segundo eles, o local está sem limpeza há aproximadamente quatro meses.

O canal acumula vegetação e lixo, situação que, segundo os moradores, prejudica o escoamento da água durante os períodos de chuva e favorece alagamentos. José Antônio afirma que a última limpeza parcial teria ocorrido no mesmo período em que a ponte de ferro foi removida do local.

“Aqui alaga. Esse canal serve para toda a comunidade de Jardim Brasil 1 e Jardim Brasil 2. Todo o escoamento corre para cá, mas o canal transborda”, relatou.

A presença de lixo também é apontada como um problema recorrente. Segundo Francisco, o caminhão de coleta tem dificuldade para circular pelas áreas próximas ao canal, o que contribui para o surgimento de pontos de descarte irregular.

“O caminhão vem aqui uma vez por semana, praticamente. O pessoal não vai guardar o lixo dentro de casa. Tem que arrumar um lugar onde deixar”, afirmou.

Os moradores relatam ainda problemas com ratos, baratas e mau cheiro provocados pelo acúmulo de resíduos.

Além da ponte e do canal, a comunidade também reclama da falta de pavimentação e de saneamento básico. Há trechos de ruas sem asfalto, com buracos e lama.

Moradores também relatam problemas na rede elétrica. Segundo eles, há fiações instaladas sobre as casas e postes que estariam soltando faíscas, aumentando o risco de incêndios.

Para Francisco, a reconstrução da ponte representa uma solução imediata para um problema que, segundo ele, poderia ter sido resolvido pelo poder público.

“A gente tem que dar os méritos de quem está fazendo a ponte. São pessoas da comunidade que estão colocando a mão na obra e se preocupando em fazer os serviços que a comunidade precisa”, afirmou.

A expectativa é que a nova estrutura seja concluída nos próximos dias e volte a facilitar a circulação entre Jardim Brasil 1 e Ouro Preto.

R$ 3,7 milhões para requalificação de Jardim Brasil

A Prefeitura de Olinda abriu licitação para contratar estudos técnicos, ambientais e projetos de engenharia para a requalificação urbana e ambiental das lagoas de retenção e áreas do entorno, em Jardim Brasil. O projeto prevê limpeza, urbanização, melhoria da drenagem, requalificação viária e implantação de equipamentos públicos.

O valor estimado é de R$ 3.697.314,27. O recebimento das propostas começou em 31 de agosto e a sessão pública está marcada para 22 de outubro, às 10h30.

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura de Olinda esclarece que o processo de licitação para construção de dois novos pontilhões, nas ruas Tainha (em outra região do bairro de Ouro Preto) e Jules Rimet (em Rio Doce), está em fase final e a previsão é de que, até o fim do mês de setembro, a empresa vencedora da licitação inicie a execução das obras.

A intervenção proporcionará mais segurança e melhores condições de circulação para motoristas e pedestres, além de facilitar o deslocamento da população nas duas localidades. A iniciativa integra o conjunto de investimentos da Prefeitura de Olinda em obras de infraestrutura, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana, ampliar a segurança viária e oferecer mais qualidade de vida aos moradores.