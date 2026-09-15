Flávio Bolsonaro diz que Lula dividiu poder com Moraes e governa ao lado de parte do STF, mas não menciona Dark Horse
Segundo Flávio, o governo Lula "criou um desequilíbrio institucional, decidiu governar ao lado de uma parte do Supremo Tribunal Federal, que descumpriu a lei"
Publicado: 15/09/2026 às 11:19
Flávio tem usado a estratégia de ligar Lula a Moraes e tem dito que "quem vota em Lula vota em Moraes" (Reprodução/Programa Eleitoral/Partido Liberal)
O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) publicou nesta terça-feira (15), um vídeo em que associa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A peça é divulgada no mesmo dia em que a Corte julga a abertura de inquérito contra o ministro.
"O atual presidente dividiu o seu poder com Alexandre de Moraes. E, no fim, o Brasil ficou sem presidente nenhum. Sem comando", disse Flávio, nas redes sociais.
No vídeo, o senador não fez qualquer menção ao caso Dark Horse, pelo qual é investigado desde julho pela Polícia Federal.
Segundo Flávio, o governo Lula "criou um desequilíbrio institucional, decidiu governar ao lado de uma parte do Supremo Tribunal Federal, que descumpriu a lei". "Não é à toa que isso tudo está acontecendo. É porque o atual governo, a gente não pode deixar de dizer, faz parte desse sistema que está apodrecido", disse.
O candidato tem usado a estratégia de ligar Lula a Moraes e tem dito, em seus discursos, que "quem vota em Lula vota em Moraes".
No vídeo, Flávio também voltou a prometer que, se eleito, não tentará a reeleição. "Não serei candidato à reeleição, porque assim só terei como compromisso consertar o País", afirmou.
Acenou ainda para a econômica e afirmou que, em sua eventual gestão, "os juros vão desabar e a dívida também".
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