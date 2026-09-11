PRF registra 80 toneladas de excesso de peso durante fiscalização em Garanhuns

Um dos veículos abordados possuía adaptação irregular na carroceria para transportar mais carga do que o permitido. Excesso de peso aumenta o risco de colisões graves nas rodovias

Os veículos haviam saído de Sergipe e da Bahia em direção ao Agreste pernambucano (Foto: Divulgação/PRF)

Três carretas e um caminhão que trafegavam com mais de 80 toneladas de excesso de peso foram retidos, nesta quinta-feira (10), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os flagrantes foram realizados durante uma fiscalização na BR 423, em Garanhuns, no Agreste pernambucano. O excesso de peso aumenta o risco de colisões graves nas rodovias

As três carretas transportavam milho e o caminhão estava carregado com laranja. Os veículos haviam saído de Sergipe e da Bahia em direção a cidades do Agreste pernambucano.

Uma das carretas chamou a atenção dos policiais devido a uma adaptação irregular feita na carroceria, para transportar mais carga do que o permitido. O motorista também não possuía a documentação fiscal da mercadoria, que ficou sob os cuidados da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

A PRF ressalta que o excesso de peso prejudica o asfalto, sobrecarrega o sistema de freios dos veículos e aumenta o risco de colisões graves nas rodovias.

