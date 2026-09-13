Em giro pelo Agreste, João Campos participa da Missa do Vaqueiro e recebe apoio de vereadores

Ao comentar as novas adesões à candidatura, o candidato afirmou que pretende manter o diálogo com lideranças municipais caso seja eleito governador

No primeiro compromisso do dia, João participou da tradicional Missa do Vaqueiro, em Canhotinho (Foto: Edson Holanda)

Em uma sequência de agendas pelo Agreste neste domingo (13), o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) recebeu o apoio de vereadores de três municípios da região. As adesões foram anunciadas durante a passagem do socialista por Canhotinho, onde participou da tradicional Missa do Vaqueiro, antes de seguir para uma carreata em Sanharó.

Passaram a apoiar a candidatura Diogo Quintino, vereador de Lajedo e o mais votado do município nas eleições de 2024, e Ana Alves, de Saloá, que está no sétimo mandato na Câmara Municipal. Val de Dore, vereador de Buíque, também participou da agenda e reiterou o apoio a João.

Ao comentar as adesões, o candidato afirmou que pretende manter o diálogo com lideranças municipais caso seja eleito governador.

“É muito importante receber o apoio de lideranças que conhecem de perto a realidade das suas cidades e que chegam para somar ao nosso projeto. Agradeço a confiança de cada um e reafirmo o compromisso de trabalharmos juntos, olhando para cada região de Pernambuco e, principalmente, para aquilo que a população mais precisa”, afirmou.

Missa do Vaqueiro

Antes dos anúncios políticos, João participou da tradicional Missa do Vaqueiro, em Canhotinho. A celebração reúne anualmente vaqueiros, moradores e visitantes em torno de uma tradição ligada à cultura do Agreste e do Nordeste.

Durante o evento, o candidato destacou a importância cultural da celebração e fez referência à relação dos vaqueiros com a história de Pernambuco.

“É bonito demais ver Canhotinho assim, com tanta gente reunida, famílias inteiras, crianças, jovens, idosos e vaqueiros celebrando a fé e uma tradição que faz parte da nossa história. Tenho um respeito enorme pelo vaqueiro e por tudo que essa celebração representa para Pernambuco”, declarou.

Em Canhotinho, João esteve acompanhado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e candidato à reeleição, Álvaro Porto; pelo candidato a deputado federal Gabriel Porto; e pela prefeita Sandra Paes.

Também participaram da agenda os prefeitos Vinícius Marques, de São José do Belmonte, e Erivaldo Chagas, de Lajedo, além de ex-prefeitos e outras lideranças políticas da região.

Carreata em Sanharó

Depois de Canhotinho, João seguiu para Sanharó, onde participou de uma carreata ao lado do prefeito César Freitas. O ato integrou a sequência de compromissos da Frente Popular pelo Agreste neste domingo.

Participaram da agenda o candidato a vice-governador Carlos Costa; a candidata ao Senado Marília Arraes (PDT); a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; e o deputado federal e candidato à reeleição Renildo Calheiros, além de lideranças locais.

A programação de João no Agreste prevê ainda passagem por São Caetano e termina em Brejo da Madre de Deus, onde o candidato participa de uma mini carreata.

