Possível representante do Brasil no Oscar, 'Vicentina Pede Desculpas' estreia no Festival de Toronto

Filme de Gabriel Martins (de 'Marte Um') foi exibido no último sábado (12), na mostra competitiva Platform; o resultado da premiação será divulgado no dia 20

Rejane Faria interpreta mãe que precisa lidar com as consequências de uma perda dolorosa (Divulgação/Netflix)

Estreou nesse sábado (13) no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) um dos mais aguardados longas brasileiros da temporada, "Vicentina Pede Desculpas". Pré-selecionado para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027, o drama dirigido por Gabriel Martins (de "Marte Um", representante nacional de 2022) foi amplamente bem recebido durante a sessão competitiva da mostra Platform, voltada para produções contemporâneas. O resultado da premiação será divulgado no dia 20 de setembro.

Na trama, ambientada em Belo Horizonte, uma professora aposentada (interpretada por Rejane Faria) decide procurar as famílias das vítimas de um trágico acidente de ônibus causado pelo seu filho, Wesley (Renato Novaes).

No elenco estão ainda Maíra Azevedo, Renato Novaes, Giovanni Venturini, Giovanna Heliodoro, Grace Passô, Marisa Revert, Fernanda Vianna, Clébia Sousa, Docy Moreira, Carlos Francisco, Thalma de Freitas, Flávio Bauraqui, Bárbara Colen, Miguelzinho do Cavaco e o pernambucano Fábio Leal.

No próximo dia 16, a Academia Brasileira de Cinema (ABCAA) vai escolher o filme que representará o país na disputa por uma das cinco vagas do Oscar. Dentre as produções finalistas para essa seleção, "Vicentina Pede Desculpas" parece, neste momento, ter as condições mais propícias. A estreia em Toronto é essencial para a visibilidade do filme na imprensa internacional, sobretudo se sair do festival premiado.

Além da boa janela do TIFF, o longa de Gabriel Martins conta com o apoio poderoso da Netflix, que é responsável pela distribuição. Ainda parece cedo para avaliar a repercussão geral do filme, mas os principais agregadores de nota do público presente no festival, como a plataforma Letterboxd, indicam que "Vicentina" teve uma aprovação entusiasmada na sessão do sábado.

Relembre os outros cinco filmes que disputam a escolha da comissão da ABCAA: