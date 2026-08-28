Na manhã desta sexta-feira (28), a Polícia Civil cumpriu quatro mandados de prisão e quatro de busca e apreensão em três municípios

Organização criminosa investigada por homicídios é alvo de operação em Pernambuco (Ascom/PCPE)

Uma organização criminosa investigada pela prática de homicídios foi alvo da Operação Pátrio Veneno, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta sexta-feira (28). Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão e outros quatro de busca e apreensão domiciliar, expedidos pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Moreno.

As ordens judiciais foram cumpridas nos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Gravatá e Glória do Goitá.

A investigação teve início em dezembro de 2025, após o assassinato de um homem na zona rural de Moreno, na Região Metropolitana do Recife. Durante as apurações, os policiais identificaram a participação de um grupo suspeito de planejar e executar o homicídio.

Com o avanço das diligências, os investigadores apontaram ainda a possível ligação da associação criminosa com outros crimes. A operação desta sexta-feira (28) teve como objetivo cumprir as medidas judiciais contra os suspeitos e recolher materiais que possam contribuir com o inquérito.

Durante a ação, dois revólveres foram apreendidos. Os presos e todo o material recolhido foram encaminhados à Polícia Civil.

A operação contou com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel/PCPE), do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e da Polícia Civil de São Paulo (PCSP).

