Mais de 44 mil pés de maconha são erradicados em Floresta, no Sertão de Pernambuco

Ação ocorreu no âmbito da Operação Oste, realizada em conjunto por 2º BIEsp, BEPI e Polícia Federal; plantação de maconha ficava localizada na zona rural de Floresta, no Sertão de Pernambuco

Segundo a PM, agentes foram recebidos a tiros na fazenda (Divulgação)

Por meio da Operação Oste, cerca de 44.130 pés de maconha foram erradicados em Floresta, no Sertão de Pernambuco. A ação foi realizada em conjunto por 2º BIEsp, BEPI e Polícia Federal nas proximidades da Fazenda Exu, na zona rural do município.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram recebidos a tiros por indivíduos armados, que fugiram pela vegetação. Houve revide, mas ninguém ficou ferido.

Durante as buscas, os policiais localizaram quatro plantios de maconha, além de duas armas artesanais. Um suspeito pelo capturado e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Salgueiro, assim como o material apreendido.