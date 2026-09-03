Novos concursos para Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil têm bancas de avaliação divulgadas

Certames somam mais de 3,2 mil vagas para os cargos de oficial, praça, delegado, agente e escrivão em editais que ainda serão publicados

De acordo com o Governo de Pernambuco, o edital será publicado em breve (Yacy Ribeiro/Acervo Secom )

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (3), as empresas organizadoras dos concursos públicos da Polícia Militar (PMPE), do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPE) e da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Ao todo, os três certames oferecem 3.205 vagas para os cargos de oficial, praça, delegado, agente e escrivão.

O Instituto AOCP (Assessoria em Organização de Concursos Públicos) será responsável pelas bancas dos concursos da PMPE e do CBMPE. Já o certame da PCPE será organizado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos).

Para a PMPE, serão ofertadas 1.320 vagas, sendo 70 para o cargo de Oficial e 1.250 para praça. No CBMPE, serão 60 vagas para Oficial e 510 para praça, totalizando 570 oportunidades. A PCPE contará com reforço de 45 vagas para delegado, 70 para escrivão e 1.200 para agente, que totalizam 1.315 vagas. Os editais serão divulgados em breve.

Para a secretária de Administração, Ana Maraíza, os certames vão contribuir para a recomposição e o fortalecimento dos efetivos do Estado. “Estamos comprometidos a fazer com que esses certames aconteçam no tempo certo, de maneira transparente e selecionando quadros de qualidade que reforçarão as forças de segurança estaduais”, afirma.

O Governo de Pernambuco acrescenta que a segurança pública também será reforçada com a realização de um concurso para a Polícia Penal, que está em fase de definição da banca organizadora. Para esse certame estão previstas 700 vagas.