Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (8), no km 30 da rodovia, em Aliança, na Zona da Mata Norte; jovem de 20 anos morreu no local

Filho de PM morre e policial fica gravemente ferido após colisão entre moto e caminhão na BR-408, em Aliança , na Mata Norte de Pernambuco (Ascom PRF)

Um jovem de 20 anos morreu e o pai dele, um policial militar identificado inicialmente como Léo, ficou gravemente ferido após uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão na BR-408, em Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O acidente aconteceu no começo da tarde desta terça-feira (8), no km 30 da rodovia, na localidade de Cueiras, no trecho entre Aliança e Vicência.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que a motocicleta tenha parado na pista para realizar um retorno quando foi atingida transversalmente pelo caminhão que trafegava pela rodovia.

Com o impacto, o passageiro da motocicleta, filho do policial, morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

O policial militar, que conduzia a motocicleta, ficou preso sob o caminhão e precisou ser retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), com o uso de almofadas pneumáticas.

Após ser retirado, o PM recebeu atendimento pré-hospitalar e foi estabilizado pelas equipes de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Inicialmente, ele foi levado para o Hospital de Aliança. Depois, uma equipe aeromédica da PRF/SAMU Recife realizou o transporte do policial para uma unidade de saúde na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a PRF, o motorista do caminhão deixou o local do acidente por receio de ser agredido. A corporação informou que ele já foi localizado e contatado para prestar esclarecimentos.

A Polícia Militar esteve na área por meio do 2º Batalhão. O motorista não estava mais no local quando os policiais chegaram, e a ocorrência foi registrada na delegacia.

A área foi isolada para a realização da perícia. A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso por meio da Delegacia de Aliança.

O que dizem as corporações

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, na manhã da terça-feira (8), para atender a um sinistro de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão, na BR-408, em Aliança, na Zona da Mata Norte. Duas pessoas estavam na motocicleta, um policial militar e o filho de 20 anos.

A vítima mais nova foi encontrada em óbito. A outra estava presa sob o caminhão e foi retirada pelos bombeiros com o uso de almofadas pneumáticas. Em seguida, foi estabilizada e socorrida uma unidade hospitalar.

Já a Polícia Militar de Pernambuco informou que esteve no local, por meio do 2º BPM. O motorista do caminhão não estava no local e a ocorrencia foi registrada na delegacia.

A Polícia Civil de Pernambuco está investigando o caso por meio da Delegacia de Aliança.

