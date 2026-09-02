PM apreende quase 15 kg de maconha, arma e munições em sítio na zona rural de Condado

Uma mulher e outro homem foram detidos durante a ação. Segundo a polícia, o imóvel era utilizado para armazenar drogas e armas

Material apreendido estavam em um sítio na zona rural de Condado (Reprodução/PMPE)

Policiais militares do Tático do 27º Batalhão da Polícia Militar (27º BPM) apreenderam, nesta terça-feira (1º), aproximadamente 15 quilos de maconha, uma arma de fogo e munições em um sítio na zona rural de Condado, na Mata Norte de Pernambuco. Duas pessoas foram presas.

A ação teve início após informações repassadas pelo serviço de Inteligência sobre a possível utilização do imóvel para o armazenamento de drogas e armas de fogo.

Durante a chegada da equipe ao local, uma mulher tentou fugir ao perceber a presença dos policiais, mas foi alcançada. Segundo a PM, ela informou que guardava o material a mando de um homem.

Durante as buscas no interior do imóvel, foram localizados 14,954 quilos de maconha, além de 10 invólucros com a droga, oito gramas de cocaína, uma pistola calibre .40 com a numeração raspada, 14 munições, cinco carregadores, uma balança de precisão, embalagens plásticas e um celular.

Além da mulher, outro homem que estava no local foi detido. A dupla foi conduzida à Delegacia de Condado, onde foram adotadas as medidas cabíveis.