Imagem mostra jovem sendo lançado de moto durante fuga da PM em Vitória de Santo Antão
Lucas da Silva, de 22 anos, morreu após acidente durante acompanhamento policial no bairro Sítio do Meio, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco; caso gerou protesto na BR-232
Publicado: 09/09/2026 às 08:32
Vídeo mostra jovem sendo lançado de moto durante fuga da PM em Vitória de Santo Antão (Reprodução/Instagram)
Um vídeo que circula nas redes sociais, de uma câmera de segurança, registrou o momento em que Lucas Silva, de 22 anos, é lançado da motocicleta durante uma perseguição da Polícia Militar, no bairro Sítio do Meio, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. O acidente aconteceu na tarde do sábado (5), e o jovem morreu após ser socorrido para o Hospital João Murilo de Oliveira.
Nas imagens, é possível acompanhar a movimentação da motocicleta e da viatura policial antes da queda. Lucas perde o controle do veículo, colide com uma rampa na calçada e é arremessado ao solo.
Segundo a Polícia Militar, policiais do 21º BPM faziam rondas na região quando identificaram a motocicleta com irregularidades, como escapamento com forte ruído e ausência de retrovisores. A corporação informou que os agentes deram ordem de parada, mas o condutor fez uma manobra de retorno e iniciou a fuga.
Ainda de acordo com a PM, durante o acompanhamento, o motociclista trafegava de maneira incompatível com a segurança viária e, posteriormente, perdeu o controle da moto.
O Corpo de Bombeiros foi acionado após a queda e realizou os primeiros atendimentos. Lucas foi levado ainda com vida ao Hospital João Murilo de Oliveira, mas morreu em decorrência dos ferimentos.
Durante o atendimento, conforme a PM, foram encontrados com o jovem uma porção de substância análoga à maconha, uma tesoura, papel tipo seda e uma embalagem do tipo zip lock. Os objetos foram entregues à Polícia Civil.
A morte provocou uma manifestação na segunda-feira (7). O protesto interditou o quilômetro 45 da BR-232, em Vitória de Santo Antão. A Polícia Rodoviária Federal informou que a via principal foi liberada às 12h36.
A Polícia Civil ficará responsável pela investigação das circunstâncias do acidente e da morte do jovem.