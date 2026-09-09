Caminhão tomba em ladeira e atinge táxi, comércio e muro de casa no Recife

O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (9), na Avenida Gedalha, no bairro do Fundão, na Zona Norte do Recife

Caminhão tomba em ladeira e atinge táxi, comércio e muro de casa no bairro do Fundão, no Recife (Reprodução/Instagram)

Um caminhão tombou durante uma tentativa de subida em uma ladeira e atingiu um táxi, um estabelecimento comercial e o muro de uma residência na manhã desta quarta-feira (9), na Avenida Gedalha, no bairro do Fundão, na Zona Norte do Recife.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo perde a estabilidade enquanto sobe a ladeira e tomba. Na sequência, o caminhão atinge o táxi e estruturas localizadas às margens da via.

Ainda conforme as informações, o motorista de 39 anos recebeu atendimento no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A colisão provocou danos no imóvel e no táxi. Parte do muro da residência desabou, enquanto o vidro da porta dianteira do passageiro do carro ficou quebrado.

Um comércio que funciona na avenida também foi atingido pelo caminhão. Não houve outros feridos no acidente.

