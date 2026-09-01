Passageiro de ônibus é detido pela PRF com cocaína e skank em Serra Talhada

Homem disse que droga havia saído de Belém (PA) e seria entregue em Caruaru

Dois tabletes de skank, considerada uma "supermaconha", e um tablete de cocaína foram apreendidos (Foto: Divulgação/PRF)

Um passageiro de ônibus que transportava 2,2 Kg de skank e cerca de um quilo de cocaína foi detido, na madrugada de segunda-feira (31), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O flagrante foi realizado durante a fiscalização a um veículo de transporte coletivo, na BR 232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a PRF, os policiais realizavam uma blitz para prevenir sinistros com ônibus, quando abordaram um veículo que havia saído de Belém, no Pará, em direção ao Recife. Durante a verificação das bagagens, a equipe percebeu que um dos passageiros estava bastante inquieto na poltrona.

"Ao ser questionado sobre onde estava a bagagem dele, o homem assumiu a propriedade de uma mochila. Quando a equipe abriu a bolsa, encontrou dois tabletes de uma substância semelhante a skank, considerada uma “supermaconha”, e um tablete de cocaína", explica a nota divulgada pela coorporação.

O passageiro admitiu que havia sido contratado para transportar a droga de Belém até Caruaru. Ele disse também que deixaria a droga no guarda-volumes do terminal rodoviário.

O homem foi conduzido junto com os entorpecentes à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada. Ele poderá responder pelo crime de tráfico de drogas, que prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão.