Bairro da Imbiribeira receberá reservatório para reter 6,4 milhões de litros de água de chuvas

Obra da Prefeitura do Recife terá investimento de R$ 37 milhões e também prevê melhorias na microdrenagem da Avenida Mascarenhas de Moraes e ruas próximas

Trechos da Avenida Mascarenhas de Moraes ficam alagados nas chuvas (Rafael Vieira/DP Foto)

A Prefeitura do Recife vai construir um reservatório na Imbiribeira com capacidade para armazenar 6,4 milhões de litros de água. A obra faz parte do conjunto de intervenções na Bacia do Rio Tejipió e tem como objetivo reduzir os alagamentos históricos registrados na região.

O edital de licitação foi publicado nesta quinta-feira (10) no Diário Oficial do Município. O investimento previsto é de R$ 37 milhões com recursos do ProMorar (Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental) e a expectativa é de que os trabalhos comecem ainda este ano.

O projeto inclui ainda a requalificação da microdrenagem da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes e das ruas Joaquim Bandeira, Muritiba, onde o reservatório será construído, e Uruguajara. Segundo a prefeitura, a intervenção pode reduzir em 20% os níveis máximos de acúmulo de água na área.

Estrutura terá capacidade superior aos demais reservatórios

Com área de 1,6 mil metros quadrados, o reservatório receberá as águas captadas pela nova rede de drenagem e utilizará sistemas de bombeamento e escoamento forçado para encaminhá-las ao Canal da Mauricéia, que também passa por obras.

A nova estrutura terá capacidade mais de três vezes maior do que a soma dos três reservatórios já entregues e dos cinco em construção na região, que juntos conseguem captar 1,8 milhão de litros.

“Já entregamos três reservatórios nas proximidades. Outros cinco estão em obras e mais um, também de grande capacidade, ainda será licitado, totalizando dez. O conjunto de obras vai reduzir os alagamentos de forma significativa na área da Avenida Mascarenhas de Morais e seu entorno”, afirmou a secretária de Projetos Especiais do Recife, Marília Dantas.

Maquete digital do reservatório que será construído no bairro da Imbiribeira, no Recife (crédito: Divulgação/Prefeitura do Recife)

Bacia do Tejipió concentra obras de macrodrenagem

A intervenção integra o pacote de investimentos na Bacia do Rio Tejipió, apontada pela gestão municipal como um dos principais desafios de macrodrenagem da cidade. As ações buscam reduzir os alagamentos em bairros como Torrões, Estância, Ibura, Ipsep e Imbiribeira.

O ProMorar, programa responsável por parte dessas obras, tem investimento total de R$ 2 bilhões e reúne ações de urbanização, macrodrenagem e contenção de encostas, por meio de operação de crédito firmada entre a Prefeitura do Recife e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Entre as intervenções já concluídas estão dois parques alagáveis, três reservatórios de detenção e o alargamento de 850 metros do Rio Tejipió, no Barro. Nesse trecho, a largura passou de 6 para até 17,3 metros e a profundidade máxima aumentou de 0,8 para 1,9 metro.

Novas obras estão previstas

Também estão em andamento intervenções nos canais da Mauricéia, Sanbra e Gregório de Caldas, além da construção de outros cinco reservatórios na Imbiribeira.

Na Avenida Abdias de Carvalho, o projeto inclui quatro reservatórios nas alças da BR-232 e melhorias na microdrenagem da via e nos canais da Chesf e Vietnã.

A prefeitura também prevê a elevação do nível da Avenida Dom Hélder Câmara, a construção de um reservatório subterrâneo e a implantação de um sistema com comporta, dique de contenção e via elevada nas proximidades da Avenida Recife.