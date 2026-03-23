A longa espera de quem vive perto dos canais do Recife pelo fim dos alagamentos no período de chuva

Com o anúncio da Ação Inverno 2026 no Recife, moradores de comunidades, como a do Vietnã, voltam a esperar por uma solução definitiva dos alagamentos

Moradora da Comunidade do Vietnã, na Zona Oeste do Recife, Marta Teles, de 53 anos (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Moradora da Comunidade do Vietnã, na Zona Oeste do Recife, Marta Teles, de 53 anos, vive em uma casa em cima do canal da localidade desde criança. Nesse início do período chuvoso na cidade, ela já espera por um novo período de alagamentos.



“Na minha casa nunca entrou, graças a Deus. Agora lá para dentro (da comunidade), as casas alagam verdadeiramente. Foram muitas promessas, mas nada. A gente está esperando, mas cadê? Faz anos que esperamos”, expressou. A declaração foi dada, ontem, mesmo dia em que a Prefeitura do Recife anunciou a requalificação de seis canais: Mauricéia, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade; Sanbra, Chesf, Gregório de Caldas e Vietnã, todos na Zona Oeste; e do Parnamirim, na Zona Norte.



Segundo a gestão, outros 99 canais receberão ações de limpeza. “Nós estamos esperando que agora vá [dar certo]. Não aguentamos mais essa situação, estar dentro do canal direto. Só a necessidade nos obriga a ficar”, compartilhou Marta. Repleta de baronesas – plantas bioindicadoras de poluição – as águas do canal também estão lotadas de lixo, entulhos e animais como cágados e peixes. Mosquitos também são atraídos pela sujeira.



Isaque Antônio, de 57 anos, mora na localidade há mais de uma década. “O canal aqui quando chove é um terror aqui, enche de água, sobe com tudo. Inclusive até entra nas casas, é um tormento, as pessoas perdem tudo. Às vezes acumula lixo, inseto. Incomoda muito aqui a comunidade aqui, principalmente quando é tempo de chuva”, afirmou. Ao receber a notícia da requalificação do Canal, Isaque expressou esperança: “Acho que dessa vez vai andar”.



De acordo com a Prefeitura do Recife, a Ação Inverno de 2026 receberá um investimento de R$ 381,8 milhões. Serão realizadas obras para mitigar os alagamentos em pontos históricos, incluindo as avenidas Dois Rios, Dom Helder Câmara, Recife, Abdias de Carvalho e Mascarenhas de Moraes. As obras terão ordem de serviço assinadas hoje e o projeto deve ser concluído em quatro anos, segundo o Prefeito João Campos.



Entre as principais intervenções previstas estão a construção de diques, comportas, reservatórios de grande e de pequeno portes, implantação de sistema de bombeamento e adoção de equipamentos que auxiliam no controle e no escoamento de águas em pontos críticos de alagamentos.



Além disso, serão R$ 67,1 milhões da Emlurb investidos em microdrenagem, macrodrenagem, e Operação Tapa-Buraco. A Ação Inverno 2026 também prevê limpeza de 99 de canais, urbanização de margens de rios, vistorias, prevenção e monitoramento em áreas de risco.

Nos morros, a prefeitura anunciou a execução de 68 grandes obras de contenção de encostas, entre intervenções já em andamento e novas frentes de serviço. A previsão é de que 30 mil metros quadrados de geomantas sejam instaladas em 2026.

Alças

Na Abdias de Carvalho, grande corredor do trânsito recifense, a estratégia para mitigação do histórico ponto de alagamento próximo à Chesf é a implantação de reservatórios de água nos terrenos que ficam sob as alças da BR-232, na região do Curado, na Zona Oeste. Segundo o Prefeito do Recife, João Campos (PSB), a área armazenará uma quantidade de água equivalente a 50 piscinas olímpicas.

“Começamos amanhã uma obra de R$ 60 milhões para garantir a drenagem na Abdias de Carvalho e com isso resolver o ponto crítico de alagamento do canal da Chesf e conseguir também ajudar em mais de 30% de acumulação de água para evitar os alagamentos em todos os bairros que são vizinhos”, destacou o prefeito. Além disso, a avenida receberá a microdrenagem da via e a requalificação dos canais da Chesf e Vietnã auxiliará na situação.

Para ajustar os alagamentos da Avenida Recife, será realizada a requalificação do canal Gregório de Caldas, no bairro do Caçote, na Zona Oeste, além da implantação de uma laje estaqueada na saída do Ibura, na Zona Sul, que vai auxiliar as avenidas Dois Rios e Dom Hélder. No local, será feita a elevação do nível da via e a construção de um reservatório subterrâneo, que vai armazenar temporariamente a água da chuva.

Centro de Operações do Recife

Na ocasião desta segunda (23), também foi inaugurada a nova sede do Centro de Operações do Recife (COP). O local conta com nova infraestrutura, sala de operações e novo sistema de avaliação de ocorrências, para integrar o trabalho dos servidores para aumentar a eficiência das ações.

Segundo a prefeitura, foi criado um observatório de inteligência urbana, e uma ação integrada com o Centro de Inteligência Epidemiológica.