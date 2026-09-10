Estações de BRT em Olinda são requalificadas e voltam a receber passageiros

Complexo de Salgadinho e Quartel são as primeiras unidades recuperadas pelo Governo de Pernambuco; outras sete estações devem ser entregues até dezembro

Estação de BRT Complexo de Salgadinho foi uma das duas unidades requalificadas e entregues nesta quinta-feira (10), em Olinda (Mauricio Ferry/DP Foto)

As estações de BRT Complexo de Salgadinho e Quartel, em Olinda, voltaram a receber passageiros nesta quinta-feira (10), após cinco meses de obras de requalificação. As unidades são as primeiras das nove estações previstas no pacote de recuperação do Governo de Pernambuco a terem os serviços concluídos. O investimento total na recuperação das nove estruturas é de R$ 11,9 milhões.

As duas estações foram entregues ao Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) e passaram por uma série de intervenções para recuperar estruturas que estavam desativadas há mais de seis anos. Entre os serviços realizados estão reparos estruturais, substituição de esquadrias e vidros, recuperação das coberturas, melhorias na drenagem e modernização das instalações elétricas e hidráulicas.

Também foram instalados sistemas de climatização, iluminação em LED, novas sinalizações, câmeras de segurança, controle de acesso, portas automáticas e equipamentos para recarga e venda do Cartão VEM Comum. As estruturas receberam ainda adequações de acessibilidade, como rampas, além de pintura e outros serviços de recuperação.

Outras sete estações devem ser entregues até dezembro

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Rodrigo Ribeiro, e o diretor-presidente do Grande Recife Consórcio de Transporte, Matheus Freitas, a previsão é que as outras sete estações incluídas no pacote sejam entregues até dezembro deste ano.

As próximas unidades previstas são:

Estação Abreu e Lima

Estação São Francisco de Assis

Estação Cidade Tabajara

Estação Aluísio Magalhães

Estação Centro de Convenções

Estação Sítio Histórico

Estação Paulista

Além da recuperação das nove estações, o Governo de Pernambuco prepara ainda uma licitação para a construção de outras oito estações de BRT, com investimento estimado em R$ 31,6 milhões. Os novos equipamentos deverão seguir normas de acessibilidade e incorporar soluções de sustentabilidade.

“Salgadinho e Quartel já foram entregues e todas as outras sete têm uma estimativa de serem entregues até o mês de dezembro”, afirmou Rodrigo Ribeiro.

Com a retomada da operação, as estações Complexo de Salgadinho e Quartel passam a atender cinco linhas de BRT: 1062 – TI Abreu e Lima (PCR) (Parador), 1076 – TI Pelópidas (PCR) (Parador), 1100 – TI PE-15 (PCR) (Parador), 1946 – TI Igarassu (BR-101) e 1967 – TI Igarassu (Sítio Histórico).

Atualmente, os corredores Norte-Sul e Leste-Oeste contam com 44 estações e transportam cerca de 121 mil passageiros por dia. A recuperação das estruturas busca ampliar a segurança e o conforto dos usuários, além de melhorar a integração do transporte público na Região Metropolitana do Recife.

Autoridades apresentaram os detalhes das obras de requalificação das estações Complexo de Salgadinho e Quartel (crédito: Mauricio Ferry/DP Foto)

Investimentos ultrapassam R$ 350 milhões

A recuperação das estações faz parte de um conjunto maior de intervenções para concluir e modernizar o sistema de corredores de BRT da Região Metropolitana do Recife. De acordo com Rodrigo Ribeiro, os investimentos realizados pelo Governo de Pernambuco, em parceria com o Governo Federal, superam R$ 350 milhões.

O secretário explicou que os recursos contemplam ações como a construção do Terminal Integrado de Camaragibe, o início das obras dos terminais integrados de Pelópidas e Iputinga, além da recuperação das estações existentes, construção de novas unidades e implantação de passarelas para garantir o acesso dos passageiros aos pontos de embarque.

“Esse é um sistema integrado que era para ter sido concluído desde a Copa do Mundo de 2014. O objetivo é que o corredor Norte-Sul, iniciado no Terminal Integrado de Igarassu, seja conectado ao corredor Leste-Oeste, pela Avenida Caxangá, até a Arena Pernambuco”, explicou.

Outro investimento citado pelo secretário é de R$ 62 milhões em semáforos inteligentes. Os equipamentos devem identificar a aproximação dos ônibus e priorizar a abertura do sinal para garantir maior fluidez ao transporte coletivo no corredor exclusivo.

Segundo Ribeiro, a expectativa é que todo o sistema esteja requalificado até meados ou o final de 2027. Entre as obras em andamento está o ramal da Arena Pernambuco, que prevê a ampliação de um trecho da via e a implantação do corredor exclusivo, permitindo a ligação contínua entre o TI Igarassu e a Arena.