Sete quilos de cocaína são apreendidos em encomenda postal destinada ao Vale do São Francisco

A polícia conseguiu interceptar o material nas dependências dos Correios, antes que a droga chegasse ao destino final

A cocaína estava em uma remessa postal enviada do estado de São Paulo com destino ao Vale do São Francisco (Foto: Divulgação/PCPE)

Aproximadamente sete quilos de cocaína foram apreendidos, nesta quarta-feira (9), durante uma ação de combate ao tráfico interestadual de drogas. A cocaína estava em uma remessa postal suspeita, enviada do estado de São Paulo com destino ao Vale do São Francisco. A polícia conseguiu interceptar o material nas dependências dos Correios, em Juazeiro, na Bahia, antes que a droga chegasse ao destino final.

A apreensão foi realizada pela equipe após um trabalho prévio de inteligência e investigação. De acordo com as investigações, o entorpecente seria destinado ao abastecimento do mercado ilícito de drogas na região.

A utilização do serviço de encomendas postais como meio de transporte integra uma das estratégias utilizadas por organizações criminosas para tentar dificultar a identificação e o rastreamento da droga.



A apreensão foi realizada pela Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 12ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (12ª DPRN/ Denarc).



Após a apreensão, as equipes da 12ª DPRN/DENARC seguem com as diligências para localizar os responsáveis pela remessa e identificar os demais integrantes envolvidos na cadeia criminosa, desde o envio e recebimento até a distribuição do entorpecente.





