Ambulância tomba após derrapar em pista molhada na BR-232, em Bezerros

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (10), no km 112 da rodovia; não havia paciente no veículo e o motorista não ficou ferido

Acidente aconteceu no km 112 da BR-232, em Encruzilhada de São João, em Bezerros (Foto: Divulgação/PRF)

Uma ambulância tombou após derrapar na pista molhada, na manhã desta quinta-feira (10), no km 112 da BR-232, em Encruzilhada de São João, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu por volta das 6h.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista estava molhada quando o condutor da ambulância perdeu o controle do veículo, que acabou tombando na rodovia.

Ainda segundo a corporação, não havia paciente na ambulância e o motorista não ficou ferido. “O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal”, informou a PRF.



