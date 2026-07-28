Carro capota após desviar de ambulância na Ponte Paulo Guerra e deixa feridos no Recife
Motorista foi encaminhado ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife
Alexandre Cunha e Cátia Oliveira
Publicado: 28/07/2026 às 20:42
No momento do socorro, motorista apresentava fortes dores na região lombar e no pescoço, mas sem ferimentos considerados graves (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)
Um carro capotou após uma colisão na Ponte Paulo Guerra, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, no início da noite desta terça-feira (28). O acidente aconteceu por volta das 18h15 e deixou o condutor do carro ferido. Outro carro foi atingido durante o acidente, mas sem consequências graves.
As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. De acordo com relatos de ocupantes do veículo atingido e familiares do motorista, o condutor tentou desviar de uma ambulância que teria tentado cortar sua passagem. Na manobra, atingiu o outro carro e, ao tentar retomar a direção, perdeu o controle do veículo, que capotou. Após o acidente, a mesma ambulância retornou ao local e a equipe desembarcou para prestar os primeiros socorros às vítimas.
A condutora do veículo atingido, Amanda Lins, contou que seguia pela ponte quando tudo aconteceu. "Eu vinha para cá, o trânsito estava tranquilo. De repente, veio a pancada por trás e o carro capotou. Minha mãe, de 80 anos, e minha filha ficaram com dor de cabeça. A gente ficou ali, atordoada. Sei nem explicar", relatou.
Amanda disse que também sentia dores após o acidente, principalmente na região do pescoço, mas optou por não ser encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). "Estou com o pescoço travado, mas já tomei uns remédios".
O relato sobre o acidente foi reforçado por Ítalo Ferreira, de 35 anos, irmão do motorista. Segundo ele, a ambulância retornou logo após o capotamento para prestar assistência. "Uma ambulância passou na frente dele e ia bater no carro. Ele desviou para a esquerda, bateu em outro veículo e, quando voltou, o carro capotou. A ambulância que fechou ele voltou, parou no local e a equipe desceu para prestar socorro", disse.
Ainda de acordo com Ítalo, o motorista foi encaminhado ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife. Ele apresentava fortes dores na região lombar e no pescoço, mas sem ferimentos considerados graves.
O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado para realizar a perícia no local. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.