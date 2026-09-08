Acompanhante de paciente tenta furtar ambulância e bate veículo no Hospital Dom Helder
A tentativa de furto aconteceu na noite desta segunda-feira (7), dentro da área da unidade hospitalar, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 08/09/2026 às 11:24
Acompanhante de paciente tenta furtar ambulância e bate veículo no Hospital Dom Helder Câmara (Reprodução/Instagram)
Um acompanhante de um paciente internado no Hospital Dom Helder Câmara (HDH) tentou furtar uma ambulância do Samu na noite desta segunda-feira (7), dentro da área da unidade, e acabou batendo o veículo. Após a tentativa, ele foi contido pela equipe do Samu e conduzido pela Polícia Militar.
A unidade de saúde está localizada em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.
De acordo com informações repassadas pelo hospital, o homem entrou na ambulância, que havia chegado ao HDH para deixar um paciente na emergência, e tentou sair com o veículo. Durante a ação, a ambulância bateu em uma árvore e desceu um pequeno desfiladeiro, ficando danificada.
Ainda segundo o hospital, não houve vítimas. Houve danos apenas em uma parede da área de manutenção, localizada na parte externa do hospital.
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Apesar da ocorrência, o Hospital Dom Helder Câmara informou que o atendimento aos pacientes e o funcionamento da unidade seguem normalmente.
Até o momento, o Samu não emitiu nota sobre o ocorrido.
O que diz a Secretaria de Saúde do Cabo
Em nota, a Secretaria de Saúde do Cabo de Santo Agostinho informou que, na noite dessa segunda-feira (7), um homem tentou furtar a ambulância do Samu Cabo, no Hospital do Hélder Câmara. O fato ocorreu após os socorristas tirarem uma paciente da ambulância para atendimento no hospital. O homem já estava na unidade e era acompanhante de outro paciente.
"Ele perdeu o controle do veículo e atingiu uma mureta próxima a uma área de mata. Após o ocorrido, foi imobilizado por profissionais que trabalhavam na unidade até a chegada da polícia", afirmou em nota.