A tentativa de furto aconteceu na noite desta segunda-feira (7), dentro da área da unidade hospitalar, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife

Acompanhante de paciente tenta furtar ambulância e bate veículo no Hospital Dom Helder Câmara (Reprodução/Instagram)

Um acompanhante de um paciente internado no Hospital Dom Helder Câmara (HDH) tentou furtar uma ambulância do Samu na noite desta segunda-feira (7), dentro da área da unidade, e acabou batendo o veículo. Após a tentativa, ele foi contido pela equipe do Samu e conduzido pela Polícia Militar.

A unidade de saúde está localizada em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com informações repassadas pelo hospital, o homem entrou na ambulância, que havia chegado ao HDH para deixar um paciente na emergência, e tentou sair com o veículo. Durante a ação, a ambulância bateu em uma árvore e desceu um pequeno desfiladeiro, ficando danificada.

Ainda segundo o hospital, não houve vítimas. Houve danos apenas em uma parede da área de manutenção, localizada na parte externa do hospital.







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Apesar da ocorrência, o Hospital Dom Helder Câmara informou que o atendimento aos pacientes e o funcionamento da unidade seguem normalmente.



Até o momento, o Samu não emitiu nota sobre o ocorrido.

O que diz a Secretaria de Saúde do Cabo

Em nota, a Secretaria de Saúde do Cabo de Santo Agostinho informou que, na noite dessa segunda-feira (7), um homem tentou furtar a ambulância do Samu Cabo, no Hospital do Hélder Câmara. O fato ocorreu após os socorristas tirarem uma paciente da ambulância para atendimento no hospital. O homem já estava na unidade e era acompanhante de outro paciente.

"Ele perdeu o controle do veículo e atingiu uma mureta próxima a uma área de mata. Após o ocorrido, foi imobilizado por profissionais que trabalhavam na unidade até a chegada da polícia", afirmou em nota.