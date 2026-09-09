Academia Brasileira de Cinema anuncia novos finalistas para concorrer à indicação ao Oscar

No dia 16 de setembro, será divulgado o longa escolhido pela comissão de seleção para disputar uma indicação ao prêmio de Melhor Filme Internacional

'Nosso Segredo' venceu o troféu máximo de Melhor Longa Brasileiro do 54º Festival de Cinema de Gramado e segue em cartaz (Vitrine/Divulgação)

A Academia Brasileira de Cinema divulgou, nesta quarta-feira (9), os novos finalistas na disputa pela escolha do representante brasileiro no Oscar 2027 de Melhor Filme Internacional.

Da lista de 15 longas habilitados anunciados anteriormente, são agora seis: “100 Dias”, de Carlos Saldanha, “A Fabulosa Máquina do Tempo”, de Eliza Capai, “A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo, “Feito Pipa”, de Allan Deberton, “Nosso Segredo”, de Grace Passô, e “Vicentina Pede Desculpas”, de Gabriel Martins.

No dia 16 de setembro, quarta-feira, a comissão de seleção escolherá o filme que disputará uma indicação. A cerimônia do Oscar será realizada no dia 14 de março de 2027. Seguindo as regras da AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), os nomes dos integrantes da comissão não podem ser divulgados antes do anúncio do filme escolhido.