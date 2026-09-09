PND 2026: locais de prova são divulgados; saiba como consultar

Participantes podem consultar as informações no Cartão de Confirmação da Inscrição, disponível no Sistema PND

Professores participam da PND de 2025 neste domingo (26) (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Os participantes da Prova Nacional Docente (PND) 2026 já podem consultar os locais de prova. As informações estão disponíveis no Cartão de Confirmação da Inscrição, que pode ser acessado por meio do Sistema PND.

Além dos locais de prova, o participante poderá conferir no documento informações referentes à sua inscrição e à aplicação, como data e horário, além das informações relacionadas ao atendimento especializado e ao tratamento pelo nome social, quando solicitados e aprovados.

A prova será realizada no dia 20 de setembro, seguindo o horário oficial de Brasília (DF). Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h. O exame terá início às 13h30 e será encerrado às 19h.

Próximas datas da PND 2026

20 de setembro: Aplicação da prova;

Aplicação da prova; 24 de setembro: Divulgação dos cadernos de prova, da grade de correção da questão discursiva, dos gabaritos preliminares das questões objetivas e da expectativa de resposta da questão discursiva;

Divulgação dos cadernos de prova, da grade de correção da questão discursiva, dos gabaritos preliminares das questões objetivas e da expectativa de resposta da questão discursiva; 15 de dezembro: Divulgação do resultado final.

Prova



A avaliação é composta por duas partes. A parte de Formação Geral Docente conta com 30 questões objetivas e uma questão discursiva, que avaliará aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, vocabulário e gramática adequados à norma-padrão da língua portuguesa.

Já a parte de Componente Específico tem 50 questões de múltipla escolha voltadas à resolução de situações-problema e de estudos de caso da área de formação do participante. Serão avaliadas 21 áreas de licenciatura.

Por meio da prova teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade das Licenciaturas), a PND tem como objetivo avaliar a formação dos concluintes das licenciaturas. A avaliação também subsidia parte dos processos seletivos e concursos públicos realizados nas esferas federal, estadual e municipal para ingresso na carreira docente da educação básica pública.