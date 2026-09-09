APAC: Confira a previsão do tempo em Pernambuco nesta quarta-feira (9)

Confira a previsão do tempo no Grande Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão de Pernambuco nesta quarta-feira (9)

A previsão de pancadas de chuva em todo o estado, no início da semana, com atenção redobrada pro Agreste e pro Sertão (Foto: Arquivo/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva para o Grande Recife nesta quarta-feira (9). De acordo com o boletim mais recente do órgão, publicado às 8h49 desta terça-feira (8), há possibilidade de precipitações para as Zonas da Mata Norte e Sul, assim como para o Agreste. Já o Sertão pernambucano deve ter dia parcialmente nublado, sem previsão de chuva.

Confira a previsão do tempo por região:

Grande Recife

Com céu parcialmente nublado, a Região Metropolitana deverá ter pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada ao longo do dia, de forma isolada. A temperatura máxima pode chegar a 29 °C, e a mínima, a 22 °C.

Mata Norte

A Zona da Mata Norte, sob céu parcialmente nublado, também registrará chuva de intensidade fraca a moderada ao longo do dia, segundo a agência. A temperatura máxima alcança os 29 °C, e a mínima fica em 20 °C.

Mata Sul

Seguindo a tendência das demais áreas da faixa litorânea, a Mata Sul terá pancadas de chuva ao longo do dia, porém de intensidade fraca. O céu fica parcialmente nublado, com temperatura máxima de 30 °C e mínima de 20 °C.

Agreste

Para o Agreste pernambucano, a previsão é de dia parcialmente nublado, com chuva de intensidade fraca de forma isolada nos períodos da tarde e da noite. As temperaturas variam entre 16 °C e 33 °C.

Sertão

Com céu variando de parcialmente nublado a claro, o Sertão não deve registrar chuva, de acordo com a agência. Os termômetros variam entre 15 °C e 35 °C.

Aviso de baixa umidade







Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por APAC (@apac_oficial)

Na quarta-feira da semana passada (2), a Apac havia emitido um alerta válido até a sexta-feira (4), indicando que a umidade relativa do ar poderia atingir valores abaixo de 20% no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco. O órgão, contudo, prolongou o aviso até esta quarta-feira (9).

O índice ideal para a saúde e o bem-estar varia entre 40% e 70%. Quando a umidade cai para níveis inferiores a 20%, o organismo sofre com desidratação e ressecamento das vias aéreas.