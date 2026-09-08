Menino picado por escorpião em Igarassu recebe alta nesta quarta

Após mais de um mês, criança de 3 anos de idade ainda está sem falar e sem mexer o lado direito do corpo, mas vai continuar a reabilitação em casa

O escorpião amarelo (Tityus serrulatus) é uma das espécies mais perigosas (Foto: José Roberto Peruca/ Commons.wikimedia.org)

Um menino de 3 anos que foi picado por um escorpião dentro de uma escola em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, recebe alta nesta quarta e vai continuar a reabilitação em casa. O acidente ocorreu no dia 4 de agosto e a criança precisou ser encaminhada para atendimento médico.

"Está sem falar e sem mexer o lado direito, mas tem evoluído bem e vai continuar a reabilitação de casa", informou a mãe em contato com o Diario. A princípio, ele foi internado no Hospital da Restauração (HR), no Recife, onde precisou ser entubado devido ao efeito do veneno no coração e no pulmão. No dia 7 de agosto, a criança foi transferida para o Procape e permaneceu estável, com o coração normalizado.

A mãe da criança relatou em suas redes sociais o processo e desafios após o filho ser picado pelo aracnídeo. Inicialmente ela recebeu uma ligação da escola que a informou sobre dores sentidas pelo menino. Momentos depois, o colégio descobriu o escorpião-amarelo responsável pela picada.

"A gente socorreu ele para o Hospital do Igarassu, de onde ele foi transferido para o Hospital da Restauração, tomou o soro do escorpião e já foi entubado e foi direto para a UTI. Lá foi informado que ele teve uma lesão no coração, no pulmão e uma infecção também", contou a mãe do menino em agosto.

Dados da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) mostram que 9.125 pessoas foram vítimas de picadas de escorpião no estado entre janeiro e junho deste ano. O número equivale a uma média de quase 51 acidentes por dia.

Na comparação com o primeiro semestre de 2025, houve uma pequena redução. Nos seis primeiros meses do ano passado, foram registrados 9.219 casos, 94 a mais que o total contabilizado em 2026 no mesmo período.

O recorte dos últimos três anos, porém, aponta crescimento no número de acidentes. Pernambuco registrou 15.703 casos em 2023, 15.884 em 2024 e 19.608 em 2025.

