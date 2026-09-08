Homem leva coice de bovino, sofre traumatismo e é transportado de helicóptero de Garanhuns ao Recife

Com fraturas no rosto e na cabeça, homem foi transportado de helicóptero até o Campo do Derby e depois levado ao Hospital da Restauração

Equipe da PRF e do SAMU realizou o transporte aeromédico do homem de Garanhuns para o Recife após ele sofrer um coice de bovino (PRF/ Reprodução)

Um homem de 53 anos foi transferido de helicóptero de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, para o Recife, nesta terça-feira (8), após sofrer um traumatismo craniano leve provocado pelo coice de um bovino. O resgate foi realizado por uma equipe aeromédica da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do SAMU Metropolitano Recife.

O homem estava internado no Hospital Dom Moura, em Garanhuns, com fraturas na região do rosto e da cabeça. A equipe foi acionada por volta das 10h, após receber informações sobre o estado de saúde da vítima.

Depois de ser estabilizado, o paciente foi levado de helicóptero para o Recife. A aeronave pousou cerca de uma hora depois no Campo do Derby, na área central da capital pernambucana.

Na sequência, o homem foi colocado em uma ambulância do SAMU e encaminhado ao Hospital da Restauração, onde passou a receber atendimento especializado.