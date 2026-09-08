APAC: Confira a previsão do tempo em Pernambuco

Confira a previsão do tempo no Grande Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão de Pernambuco nesta terça-feira (8)

O tempo no Recife é de céu nublado com chuva esparsa. Foto: Edilson Segundo/DP/D.A Press ()

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) não prevê chuva no Grande Recife nesta terça-feira (8). De acordo com a previsão mais recente do órgão, que foi publicada às 08h45, não há possibilidade de precipitações para as Zonas da Mata Norte e Sul, assim como o Agreste e o Sertão pernambucanos, que devem ter um dia parcialmente nublado, sem previsão de chuva.

Confira a previsão do tempo por região:

Grande Recife

Com céu parcialmente nublado, a Região Metropolitana não deverá ter pancadas de chuva. A temperatura máxima pode chegar a 30 °C, e a mínima, a 23 °C.

Mata Norte

A previsão para a Zona da Mata Norte, sob céu parcialmente nublado, também não indica chuva. A temperatura máxima alcança os 31 °C, e a mínima fica em 21 °C.

Mata Sul

Seguindo a tendência das demais áreas da faixa litorânea, a Mata Sul não terá pancadas de chuva. O céu fica parcialmente nublado, com temperatura máxima de 30 °C e mínima de 21 °C.

Agreste

Para o Agreste pernambucano, a previsão é de dia parcialmente nublado, sem ocorrência de chuva. As temperaturas variam entre 18 °C e 33 °C.

Sertão

Com céu parcialmente nublado, o Sertão não deve registrar chuva nesta terça-feira, segundo a agência. Os termômetros variam entre 16 °C e 35 °C.

Aviso de baixa umidade

Na última quarta-feira (2), a Apac emitiu um alerta que era válido até a próxima sexta-feira (4), indicando que a umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo de 20% no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco. A agência prolongou o aviso até a próxima quarta-feira (9)

O índice ideal para a saúde e o bem-estar varia entre 40% e 70%. Quando a umidade cai para menos de 20%, o organismo sofre com a desidratação e o ressecamento das vias aéreas.

Por isso, o órgão orienta que a população dessas localidades ingira bastante água, evite aglomerações em ambientes fechados, umidifique os cômodos e suspenda a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h.