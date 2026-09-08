Mulher dá à luz dentro de carro na PE-15, em Olinda

Gestante pediu ajuda a uma equipe do Corpo de Bombeiros que passava pelo local; mãe e bebê foram levados para o Hospital Tricentenário

Uma viatura de resgate levou mãe e bebê para uma unidade hospitalar (Foto: Divulgação/CBMPE)

Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz dentro de um carro, na PE-15, em Olinda, no início da tarde desta segunda-feira (7). A gestante avistou uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e solicitou ajuda.

De acordo com a corporação, quando a equipe se aproximou do veículo, o bebê já havia nascido.

Os bombeiros prestaram os primeiros cuidados à mãe e ao recém-nascido e realizaram o transporte de ambos para o Hospital Tricentenário, no bairro de Bairro Novo, em Olinda.

Ainda segundo o CBMPE, foi empregada uma viatura de resgate na ocorrência. Mãe e bebê foram deixados aos cuidados da equipe médica da unidade hospitalar.