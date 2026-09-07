Piloto cearense volta para o Brasil e pousa no Recife, após completar sozinho volta ao mundo em cinco continentes
Alex Frota é o idealizador do Projeto Frotas pelo Mundo. O piloto vai voltar para Fortaleza em 12 de setembro, dois dias antes de completar seis meses da expedição.
Publicado: 07/09/2026 às 20:21
Piloto vestindo um uniforme na lateral da aeronave, tocando no avião com uma mão e esbanjando um sorriso. (Divulgação/Alex Frota. )
O primeiro brasileiro a completar uma volta ao mundo viajando sozinho, passando por cinco continentes e tendo seu avião monomotor experimental como o primeiro modelo a realizar esse feito. Essa descrição resume bem a história do piloto e executivo cearense Alex Frota, idealizador do Projeto Frotas pelo Mundo.
O executivo conta como a ideia do projeto surgiu. “Em outubro de 2022, com 50 anos, eu escrevi um e-mail para mim mesmo e o título era Volta ao Mundo, descrevendo tudo o que eu pretendia fazer sobre as viagens. Eu precisava de algo que chamasse a atenção da imprensa”, explica o piloto.
Além disso, Alex afirma que também buscou trazer um impacto positivo na vida das pessoas ao refletir. “Um dos meus objetivos é impactar as pessoas, especialmente as crianças e os adolescentes, e mostrar que com disciplina, dedicação, planejamento e sacrifícios, você consegue realizar projetos e tirar suas ideias da gaveta”, ressalta Alex.
Segundo o piloto, foram quatro anos de muito planejamento, pesquisa e organização em todos os sentidos: físico, emocional, financeiro e familiar. Ele passou por problemas mecânicos e burocráticos no percurso, porém, desistir nunca foi uma opção. Mesmo assim, ele sempre teve a intenção de seguir em frente, pautado em cumprir o compromisso com a missão.
Alex comenta que mesmo viajando sozinho, toda a família participa de todas as etapas do processo. “Apesar de ser um voo solo, o projeto é da família Frota e todos estão envolvidos. Minha esposa coordena o projeto e resolve vários assuntos. Os filhos participam ativamente, ajudam a definir rota com mapa e também de outras formas”, pontua.
O piloto entra na reta final da expedição iniciada em Fortaleza no dia 15 de março. Alex Frota vai retornar à capital cearense no dia 12 de setembro , dois dias antes de a viagem completar seis meses. Até esse período, o piloto está realizando uma sequência de paradas. No Recife, ele pousou no Aeródromo Coroa do Avião, às 14h, desta segunda-feira (7).
Planos em andamento e futuros
O piloto conta que há dois livros sendo preparados neste momento direcionados para públicos distintos.” Temos dois livros, um que será distribuído gratuitamente em bibliotecas e escolas públicas, voltadas para o público infantojuvenil, e o outro livro trazendo a parte administrativa das viagens destinada ao setor empresarial”, frisa Alex.
Ele ainda complementa dizendo que está sendo feito um filme com um diretor de cinema e também um documentário de quatro episódios a respeito das expedições nos cinco continentes.
Além disso, o piloto também planeja realizar uma série de palestras em todo o Brasil, em novembro, sobre essas viagens ao redor do mundo.