Piloto cearense volta para o Brasil e pousa no Recife, após completar sozinho volta ao mundo em cinco continentes

Alex Frota é o idealizador do Projeto Frotas pelo Mundo. O piloto vai voltar para Fortaleza em 12 de setembro, dois dias antes de completar seis meses da expedição.

Piloto vestindo um uniforme na lateral da aeronave, tocando no avião com uma mão e esbanjando um sorriso. (Divulgação/Alex Frota. )

O primeiro brasileiro a completar uma volta ao mundo viajando sozinho, passando por cinco continentes e tendo seu avião monomotor experimental como o primeiro modelo a realizar esse feito. Essa descrição resume bem a história do piloto e executivo cearense Alex Frota, idealizador do Projeto Frotas pelo Mundo.

O executivo conta como a ideia do projeto surgiu. “Em outubro de 2022, com 50 anos, eu escrevi um e-mail para mim mesmo e o título era Volta ao Mundo, descrevendo tudo o que eu pretendia fazer sobre as viagens. Eu precisava de algo que chamasse a atenção da imprensa”, explica o piloto.

Além disso, Alex afirma que também buscou trazer um impacto positivo na vida das pessoas ao refletir. “Um dos meus objetivos é impactar as pessoas, especialmente as crianças e os adolescentes, e mostrar que com disciplina, dedicação, planejamento e sacrifícios, você consegue realizar projetos e tirar suas ideias da gaveta”, ressalta Alex.

Segundo o piloto, foram quatro anos de muito planejamento, pesquisa e organização em todos os sentidos: físico, emocional, financeiro e familiar. Ele passou por problemas mecânicos e burocráticos no percurso, porém, desistir nunca foi uma opção. Mesmo assim, ele sempre teve a intenção de seguir em frente, pautado em cumprir o compromisso com a missão.

Alex comenta que mesmo viajando sozinho, toda a família participa de todas as etapas do processo. “Apesar de ser um voo solo, o projeto é da família Frota e todos estão envolvidos. Minha esposa coordena o projeto e resolve vários assuntos. Os filhos participam ativamente, ajudam a definir rota com mapa e também de outras formas”, pontua.

O piloto entra na reta final da expedição iniciada em Fortaleza no dia 15 de março. Alex Frota vai retornar à capital cearense no dia 12 de setembro , dois dias antes de a viagem completar seis meses. Até esse período, o piloto está realizando uma sequência de paradas. No Recife, ele pousou no Aeródromo Coroa do Avião, às 14h, desta segunda-feira (7).

Planos em andamento e futuros

O piloto conta que há dois livros sendo preparados neste momento direcionados para públicos distintos.” Temos dois livros, um que será distribuído gratuitamente em bibliotecas e escolas públicas, voltadas para o público infantojuvenil, e o outro livro trazendo a parte administrativa das viagens destinada ao setor empresarial”, frisa Alex.

Ele ainda complementa dizendo que está sendo feito um filme com um diretor de cinema e também um documentário de quatro episódios a respeito das expedições nos cinco continentes.

Além disso, o piloto também planeja realizar uma série de palestras em todo o Brasil, em novembro, sobre essas viagens ao redor do mundo.