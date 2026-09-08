Companheiro mata mulher a facadas em São José da Coroa Grande, Litoral Sul de Pernambuco
Maria Madalena da Silva, de 49 anos, foi morta na madrugada deste domingo (6), no Engenho Manguinhos, na zona rural de São José da Coroa Grande. Companheiro, de 56 anos, foi preso e encaminhado ao sistema prisional
Publicado: 08/09/2026 às 08:46
A vítima foi identificada como Maria Madalena da Silva, de 49 anos (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
Uma mulher de 49 anos, identificada como Maria Madalena da Silva, foi morta a facadas na madrugada deste domingo (6), no Engenho Manguinhos, na zona rural de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco. De acordo com informações repassadas pela polícia, o crime teria sido praticado pelo companheiro, Aguinaldo Pedro da Silva, de 56 anos.
Segundo a corporação, o crime aconteceu dentro da casa do casal. A Polícia foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar no local, encontrou o homem dentro de um dos quartos da residência, com as roupas sujas de sangue e com duas facas na cintura. Uma delas teria sido utilizada no crime.
Ainda conforme a Polícia, Aguinaldo recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio consumado. Em seguida, foi encaminhado para audiência de custódia e recolhido ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.
A área do crime foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Após a realização do procedimento no local, o corpo de Maria Madalena foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência está sob a responsabilidade da 13ª Delegacia Seccional de Palmares. “Após a aplicação das medidas administrativas, o autor foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça”, afirmou a corporação.