Casal é assassinado a tiros dentro de casa em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (7), na Avenida Terezinha Campos, no bairro João de Deus, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Segundo a PCPE, a investigação foi iniciada em outubro de 2024 (Foto: Divulgação / PCPE)

Um casal foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (7), na Avenida Terezinha Campos, no bairro João de Deus, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

As vítimas foram identificadas como Josuelthon Santos de Lima, de 34 anos, e Ester Regina da Silva, de 27 anos.

De acordo com informações repassadas à polícia, homens armados invadiram a residência do casal e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas. Josuelthon e Ester morreram sobre a cama sem chance de socorro. Os criminosos fugiram do local e até o momento não foram localizados.

A área do crime foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, os corpos foram recolhidos e encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como duplo homicídio consumado está sob a responsabilidade da 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina.

“Uma mulher de 27 anos e um homem de 34 anos, foram à óbito no interior da residência, após serem feridos por disparos de arma de fogo”, afirmou.

Segundo a corporação, um inquérito foi instaurado para apurar todos os fatos.

