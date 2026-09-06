BR-101 tem faixa interditada em Paulista para instalação de postes

Serviço da Neoenergia acontece neste domingo (6), no sentido Abreu e Lima, com previsão de conclusão às 17h; PRF acompanha a intervenção

Motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho onde ocorre a intervenção (Foto: Divulgação/PRF)

Durante este domingo (6), a Neoenergia realiza um serviço de instalação de postes no km 56 da BR-101, em Paulista, no sentido Abreu e Lima.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma faixa da rodovia está interditada no trecho. A previsão é de que o serviço seja concluído às 17h deste domingo. A PRF presta apoio à Neoenergia no local.

Motoristas devem redobrar a atenção e dirigir com cautela ao passar pelo trecho onde ocorre a intervenção.