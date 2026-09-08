Ataque a tiros deixa quatro feridos e um morto na comunidade do Chié, na Zona Sul do Recife

O crime aconteceu na noite do último sábado (5), na comunidade do Chié, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife

DHPP, no Recife (Foto: Arquivo DP Foto)

Um ataque a tiros na noite de sábado (5) deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas, incluindo uma criança, na comunidade do Chié, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife. A vítima fatal foi identificada como Iarley Marcelo Oliveira da Silva, de 23 anos.

De acordo com informações repassadas à polícia, Iarley estava jogando dominó com outras pessoas quando um carro prata estacionou próximo da vítima e os ocupantes efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Testemunhas relataram que, após Iarley cair ao chão, os criminosos ainda teriam se aproximado do corpo e efetuado mais disparos à queima-roupa. Os criminosos fugiram do local após os disparos.

Além de Iarley, mais três homens e uma criança foram baleados. Dois homens e a criança foram socorridos para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. O estado de saúde dos três não foi informado. Uma quarta vítima foi atingida de raspão, mas não precisou ser socorrida para uma unidade hospitalar.

Acionada, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) realizou o isolamento da área do crime para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística. Em seguida, o corpo de Iarley foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso, registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio, está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“A vítima fatal, um homem de 23 anos, foi encontrada sem vida, com perfurações de arma de fogo, em via pública no bairro do Ipsep. Outras três pessoas, com idades não informadas, deram entrada em uma unidade hospitalar. De acordo com testemunhas, as vítimas estavam jogando dominó no local quando um carro se aproximou e desconhecidos realizaram disparos, fugindo em seguida”, destacou.

As diligências seguem até o esclarecimento do caso.

