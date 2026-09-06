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Guarda Civil do Cabo de Santo Agostinho recebe reforço com novas viaturas

Dezessete novos veículos foram entregues neste sábado (5) pelo prefeito Lula Cabral

Diario de Pernambuco

Publicado: 06/09/2026 às 13:31

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A nova frota é composta por sete carros, quatro motocicletas, quatro quadriciclos, uma van e uma base móvel de monitoramento/Fotos: Pedro Batista/Prefeitura do Cabo

A nova frota é composta por sete carros, quatro motocicletas, quatro quadriciclos, uma van e uma base móvel de monitoramento (Fotos: Pedro Batista/Prefeitura do Cabo)

A Guarda Civil Municipal (GCM) do Cabo de Santo Agostinho recebeu reforço com a entrega de 17 novos veículos, realizada neste sábado (5) pelo prefeito Lula Cabral. A iniciativa amplia a capacidade de atuação do efetivo e reforça a estrutura de segurança do município.

A nova frota é composta por sete carros, quatro motocicletas, quatro quadriciclos, uma van e uma base móvel de monitoramento, novidade na estrutura municipal. Equipada com câmeras, monitores, visão noturna e sistema de radiocomunicação, a unidade permitirá o acompanhamento de operações em tempo real e dará mais agilidade às equipes.

“São 17 novos veículos, mais tecnologia e melhores condições de trabalho para os nossos guardas. Queremos nossos agentes cada vez mais preparados, presentes nos bairros e próximos das pessoas. Estamos investindo para cuidar da população e avançar ainda mais”, afirmou Lula Cabral.

Os veículos serão distribuídos entre a GCM, a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), a Patrulha Escolar, a Guarda Ambiental e a Ronda Patrimonial. Os quatro quadriciclos também reforçarão o patrulhamento no litoral, especialmente durante o verão.

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Cabo de Santo Agostinho , Guarda civil , Viaturas
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