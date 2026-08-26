Fiscalização de ambulantes termina em confusão no Cabo de Santo Agostinho

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um comerciante ferido no rosto e mercadorias espalhadas pelo chão; Prefeitura afirma que um agente municipal foi agredido durante a ação

Mercadoria ficou jogada no chão (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma ação de fiscalização do comércio de ambulantes, realizada no Cabo de Santo Agostinho, no Litoral Sul de Pernambuco, na tarde desta terça-feira (25), terminou em confusão. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver um dos comerciantes ferido no rosto e diversas mercadorias espalhadas pelo chão.

A ação, realizada pelo Controle Urbano, aconteceu na Rua da Linha, no Centro do município. Nas imagens, uma das pessoas presentes reclama: “Deram no cara aqui, pai de família. Vocês estão errados”, grita um homem. No momento em que os agentes entram em um carro da Prefeitura, populares pegam verduras que estão caídas no chão e as arremessam contra o veículo oficial.

No dia 14 de agosto, uma fiscalização também relacionada ao comércio de ambulantes teria deixado comerciantes revoltados com a dinâmica utilizada pelos agentes públicos.

De acordo com a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, durante a ação de ordenamento realizada pelo Controle Urbano, na tarde da última terça-feira (25), um agente municipal foi agredido por um ambulante que teve sua mercadoria apreendida. O ambulante, reincidente na ocupação irregular do espaço público, foi conduzido pela Guarda Municipal à delegacia para o registro da ocorrência.

Ainda segundo a nota, a Prefeitura do Cabo esclarece que é tarefa do Controle Urbano organizar e fiscalizar a atuação de ambulantes e feiras livres, assegurando o trânsito livre nas calçadas e vias públicas. “Nesse sentido, desde janeiro do ano passado, a gestão criou um espaço próprio na Rua Lavras, por trás do Mercadão, destinado ao comércio informal do Centro. Também disponibiliza a transferência para boxes dentro do Mercadão, garantindo um ambiente mais adequado para o desenvolvimento de suas atividades”.

A gestão municipal afirma, no entanto, que alguns ambulantes insistem em ocupar irregularmente calçadas e vias públicas, mesmo após serem orientados sobre os locais destinados ao comércio informal.

Sobre a agressão, a Prefeitura pontua apenas a agressão sofrida pelo funcionário: “A gestão municipal repudia qualquer forma de agressão contra servidores públicos no exercício de suas funções e informa que continuará realizando as ações de fiscalização necessárias para assegurar o cumprimento das normas e a organização do Centro da cidade”.