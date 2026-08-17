Cinco alunos são apreendidos após denúncias de estupro coletivo em escola no Cabo

Jovens foram levados para o Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) após denúncias de duas alunas de 14 anos

14° Delegacia da Mulher, no Cabo de Santo Agostinho (Foto: Reprodução/Google Street View)

Quatro alunos suspeitos de envolvimento em estupros contra duas adolescentes em uma escola municipal no Cabo de Santo Agostinho foram encaminhados para uma unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) nesta segunda-feira (17). Um outro jovem está em processo de transferência.

O caso envolve dois episódios de violência cometidos na própria unidade de ensino. No primeiro deles, cinco alunos do 9º ano são suspeitos de estuprar duas adolescentes de 14 anos dentro de uma sala de aula nos dias 4 de julho e 3 de agosto, durante o horário do recreio. Os estudantes investigados foram suspensos das atividades escolares por tempo indeterminado.

O segundo episódio ocorreu no dia 13 de agosto, quando uma funcionária da escola flagrou o supervisor de pátio exibindo conteúdo pornográfico para uma aluna no ambiente escolar. Durante os depoimentos colhidos na própria unidade, o nome do diretor da escola também foi citado no contexto dos abusos e da omissão.

Diante dos fatos, a Secretaria de Educação determinou a demissão do funcionário terceirizado, o afastamento imediato do diretor e a abertura de um procedimento administrativo disciplinar. A informação foi confirmada nesta segunda-feira.

Atendimentos psicossociais continuam sendo direcionados às vítimas e às suas famílias por meio de um comitê intersetorial. O processo corre em segredo de Justiça para resguardar a identidade e a integridade das menores envolvidas.