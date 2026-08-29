PRF apreende 70 celulares sem nota fiscal na BR-423, em Garanhuns, no Agreste

Carga de iPhones avaliada em mais de R$ 260 mil estava escondida em caixa no compartimento de carga de uma caminhonete

Uma carga com 70 smartphones que era transportada sem a documentação fiscal foi apreendida, na noite de sexta-feira (28), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). (PRF/Divulgação.)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 70 smartphones transportados sem documentação fiscal na noite desta sexta-feira (28), durante fiscalização na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A carga está avaliada em mais de R$ 260 mil.

A equipe abordou uma caminhonete ocupada apenas pelo motorista, que tinha passagens na polícia por roubo e receptação. Ele negou os antecedentes e afirmou vir de São Paulo, fazendo entregas de mercadorias ao longo da viagem e que havia apenas uma cadeira no compartimento de carga.

Ao vistoriar o veículo, os policiais encontraram uma caixa com 11 iPhones novos, de última geração, e outros 59 aparelhos da mesma marca, de modelos inferiores e aparentemente recondicionados. O motorista alegou não saber o conteúdo da caixa e disse estar transportando o material a pedido de terceiro.

O dono da mercadoria se apresentou posteriormente à equipe. Segundo ele, pegou a caixa em São Paulo para entregá-la à casa do pai, em Jupi, no Agreste pernambucano. A PRF acionou a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) para regularização fiscal dos produtos.