PRF apreende 584 animais silvestres, entre galos de campina, tico-ticos, azulões e jabutis, no Agreste do estado

Animais foram resgatados na noite desta terça-feira (18), na BR-423, em Iati, no Agreste de Pernambuco; segundo a PRF, carga saiu de Sergipe e seria levada para Caruaru

584 animais silvestres, entre galos de campina, tico-ticos, azulões e jabutis, são resgatados pela PRF em Iati, no Agreste de Pernambuco (Ascom/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 584 animais silvestres, entre eles galos de campina, tico-ticos, azulões, papa-capins e jabutis, que eram transportados de forma irregular na noite desta terça-feira (18), na BR-423, em Iati, no Agreste de Pernambuco. Um homem, de 29 anos, e uma mulher, de 27, foram detidos.

A fiscalização ocorreu no quilômetro 140 da rodovia. Os agentes abordaram uma caminhonete que transportava engradados de frutas. Segundo a PRF, a carga havia saído de Sergipe e tinha como destino o município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Durante a aproximação do veículo, os policiais perceberam a presença de alpiste e um forte cheiro de fezes de pássaros.

A suspeita levou os agentes a realizar uma vistoria na carroceria. Debaixo dos engradados, foram encontradas gaiolas com 555 pássaros silvestres e uma caixa onde estavam 29 jabutis.

Entre as aves resgatadas estavam galos de campina, tico-ticos, azulões e papa-capins. Os animais eram transportados sem a documentação necessária e em condições consideradas irregulares.

Segundo a PRF, o motorista informou que havia comprado os animais em Canindé de São Francisco, Sergipe. A intenção era levar os bichos até Caruaru, no Agreste de Pernambuco, para comercialização.

Ainda de acordo com a corporação, o homem já havia sido detido em outras quatro ocasiões por envolvimento no transporte irregular de animais silvestres.

Após o resgate, as aves e os jabutis foram encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Os animais devem receber atendimento e passar pelos procedimentos necessários antes de uma possível devolução à natureza.

O homem e a mulher foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, onde o caso foi registrado.

Segundo a PRF, os envolvidos poderão responder por crimes relacionados a tráfico de animais silvestres, receptação, maus-tratos e associação criminosa.

