Ibama apreende 510 aves em operação de combate ao tráfico de animais na Feira de Caruaru

Durante a ação, foram aplicadas multas que totalizam cerca de R$ 1 milhão, e 27 pessoas foram encaminhadas à delegacia

O Ibama mobilizou 87 agentes ambientais federais (Foto: Divulgação/Ibama)

Uma operação de combate ao tráfico de fauna silvestre, iniciada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) neste sábado (5), na Feira de Caruaru (PE), resultou na apreensão de 510 aves e na aplicação de multas que totalizam cerca de R$ 1 milhão. Os agentes ambientais federais conduziram 27 pessoas à delegacia, das quais nove permanecem presas.

Entre as espécies apreendidas estão papagaio, galo-de-campina, azulão, canário-da-terra, sofrê, trinca-ferro, caboclinho, tico-tico, cravina, papa-capim, pássaro-preto, patativa, tiziu e periquito-da-caatinga.

De acordo com o Instituto, parte dos animais foi encontrada em condições cruéis, sem acesso à água ou à alimentação adequada e com ferimentos pelo corpo.

Os animais de maior valor não ficavam expostos na feira. “Eles são anunciados em grupos de aplicativos de mensagens e mantidos em depósitos até que um comprador demonstre interesse”, pontua o material divulgado pelo Ibama.

Para combater toda a cadeia logística do comércio ilegal, o Ibama mobilizou 87 agentes ambientais federais para inspecionar simultaneamente pontos de venda, transporte e depósito, além de monitorar negociações em ambiente virtual.

“Concluída a primeira etapa da operação, a prioridade passa a ser a avaliação individual dos animais. Alguns poderão ser encaminhados diretamente à soltura, enquanto os mais debilitados precisarão ser submetidos a tratamento veterinário e reabilitação antes de receberem a destinação mais adequada”, informou o Ibama. No sabádo (05) alguns animais foram soltos na natureza.