Biólogo explica mortes de animais marinhos no litoral do Grande Recife

Para o biólogo Leandro Alberto, redes fantasmas e colisão dos animais com embarcações podem estar relacionadas as mortes dos animais marinhos

Baleia apresentava com mordidas de outro animal marinho (Foto: reprodução/Instagram)

Seis animais marinhos morreram no Grande Recife em cerca de 72h. Entre a última sexta-feira (7) e o sábado (8), quatro tartarugas marinhas foram encontradas sem vida em Jaboatão dos Guararapes e em Boa Viagem. Já no domingo (9), um golfinho foi encontrado sem vida na Praia de Candeias, também em Jaboatão. Na segunda-feira (10), um filhote de baleia jubarte, com aproximadamente 3 metros de comprimento, foi encontrado morto na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho.

Para o biólogo e mestre em Biologia Animal, Leandro Alberto, é preciso investigar com atenção cada caso, uma vez que esses animais estão sempre presentes no litoral em busca de alimento. "Muitas vezes esses animais podem confundir resíduos plásticos e sacolas com águas-vivas e caravelas, que são geralmente o alimento típico", comenta em entrevista ao Diario.

No caso do golfinho, que foi encontrado em avançado estado de decomposição, e do filhote de baleia jubarte, Leandro suspeita do enroscamento do animal em redes de pesca. "A gente pode observar marcas e algumas cicatrizes que também podem remeter a redes de pesca", comenta.

Leandro também faz menção à possibilidade de 'redes fantasmas', na qual redes, linhas e armadilhas de pesca são perdidas, abandonadas ou descartadas no oceano, resultando no enroscamento desses mamíferos.

Uma outra suspeita do biólogo é sobre colisão dos animais com embarcações. "Eles podem estar chegando mortos à nossa costa justamente por bater ao se depararem com as embarcações", explica.

A população não deve interagir com os animais ao encontrá-los

O pesquisador também faz um alerta à população: "Ao avistar um animal como esse, é preferível não tocar, não levar a mão à boca ou a qualquer local do corpo para que não possa se infectar, caso esses animais estejam doentes", explica.