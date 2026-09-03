Apac indica chuva em regiões de Pernambuco; veja a previsão do tempo nesta quinta-feira (3)

Confira a previsão do tempo no Grande Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão de Pernambuco nesta quinta-feira (3)

Previsão é de pancadas de chuva moderadas a pontualmente fortes (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva para a Região Metropolitana do Recife, Mata Sul e Mata Norte. De acordo com a última atualização da agência, publicada às 9h14 desta quinta-feira (3), as localidades devem registrar precipitações de intensidade fraca a moderada.

Confira a previsão do tempo detalhada:

Grande Recife

Com tempo parcialmente nublado, a Região Metropolitana terá pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. A temperatura máxima pode chegar a 29 °C, e a mínima, a 22 °C.

Mata Norte

A previsão para a Zona da Mata Setentrional é de pancadas de chuva fraca ao longo do dia, sob céu parcialmente nublado. A temperatura máxima alcança os 29 °C, e a mínima fica em 21 °C.

Mata Sul

A Apac prevê chuva fraca a moderada ao longo do dia. O céu fica parcialmente nublado, com temperatura máxima de 29 °C e mínima de 21 °C.

Agreste

Para o Agreste pernambucano, a previsão é de dia claro a parcialmente nublado, sem ocorrência de chuva. As temperaturas variam entre 18 °C e 30 °C.

Sertão

Com céu variando de claro a parcialmente nublado, a região não deve registrar chuva. Os termômetros marcam entre 19 °C e 38 °C.

Aviso de baixa umidade







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Na quarta-feira (2), a Apac emitiu um alerta válido até a próxima sexta-feira (4), indicando que a umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo de 20% no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco.

O índice ideal para a saúde e o bem-estar varia entre 40% e 70%. Quando a umidade cai para menos de 20%, o organismo sofre com a desidratação e o ressecamento das vias aéreas.

Por isso, o órgão orienta que a população dessas localidades ingira bastante água, evite aglomerações em ambientes fechados, umidifique os cômodos e suspenda a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h.