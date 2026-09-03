Parlamentares e assessores de Ipojuca são alvos de investigação por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro

Polícia Civil cumpre 13 mandados de busca e apreensão contra investigados por desvio de recursos públicos, falsidade documental e pagamento de vantagens indevidas, nesta quinta-feira (3)

Mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais para sequestro de bens estão sendo cumpridos (Foto: Divulgação/PCPE)

Suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida em corrupção passiva, peculato, falsidade documental e lavagem de dinheiro foram alvo da Operação “Alvitre III”, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (3), nos municípios de Ipojuca, no Litoral Sul, Cabo de Santo Agostinho e Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Parlamentares e assessores estariam envolvidos.

Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais para sequestro de bens, bloqueio de ativos financeiros e suspensão do exercício de função pública. As decisões foram expedidas pelo Juízo de Garantias da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca.

Segundo a corporação, o esquema envolveria parlamentares e seus assessores, advogados, empresários, contador e outras pessoas. As investigações apontam, ainda, suspeitas de liberação direcionada de verbas, cobrança e recebimento de vantagens indevidas, além de triangulação financeira.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram em junho de 2025 e apuram um esquema estruturado para o desvio sistemático de recursos públicos no município de Ipojuca. A suspeita é de que os investigados utilizavam o direcionamento de emendas parlamentares impositivas e entidades do terceiro setor para movimentar os recursos.

Nesta terceira fase da investigação, a Polícia Civil concentra as apurações na Associação MUDART, apontada como uma estrutura utilizada para o recebimento e a circulação de recursos públicos.

Também foram identificadas, conforme a polícia, transferências de valores para terceiros e saques em espécie.