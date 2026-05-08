Chuva em Pernambuco: Grande Recife e outras regiões entram em Estado de Atenção, diz Apac

Alerta laranja, de Estado de Atenção, foi emitido pela Apac para a Região Metropolitana no Recife, Mata Norte, Mata Sul e Fernando de Noronha

Anna Dulce Neves

Publicado: 08/05/2026 às 06:18

Foto ilustrativa de chuva no Recife/DP

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nesta sexta-feira (8), um alerta laranja, de Estado de Atenção, para a Região Metropolitana no Recife, Mata Norte, Mata Sul e Fernando de Noronha.

O alerta é válido a partir da madrugada desta sexta e se estende até às 23h.

Segundo a agência, vários municípios do estado chegaram aos 40 mm em 12 horas e outros aos 50 mm em 24 horas. Além disso, a previsão é de continuidade de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte ao longo do dia.

A Apac pede que a população siga as orientações da Defesa Civil.

Previsão do tempo para o fim de semana

A tendência de precipitação divulgada pela Apac na quinta-feira (7) aponta para um fim de semana com possibilidade de chuvas de intensidade moderada a forte em diversas regiões de Pernambuco. Segundo a Apac, o volume previsto para as áreas com chuva moderada varia entre 50 e 100 milímetros. Confira os detalhes:

Sexta-feira (8)

  • Mata Norte: chuva moderada;
  • Mata Sul: chuva moderada;
  • Grande Recife: chuva moderada;
  • Agreste: chuva fraca a moderada;
  • Sertão: chuva fraca a moderada;
  • Fernando de Noronha: moderada.

Sábado (9)

  • Mata Norte: chuva moderada a forte;
  • Mata Sul: chuva moderada a forte;
  • Grande Recife: chuva moderada a forte;
  • Agreste: chuva moderada;
  • Sertão: chuva fraca;
  • Fernando de Noronha: chuva fraca a moderada.

Domingo (10)

  • Mata Norte: chuva moderada a forte;
  • Mata Sul: chuva moderada a forte;
  • Grande Recife: chuva moderada a forte;
  • Agreste: chuva moderada;
  • Sertão: chuva fraca a moderada;
  • Fernando de Noronha: chuva moderada.

Segunda-feira (11)

  • Mata Norte: chuva moderada;
  • Mata Sul: chuva moderada;
  • Grande Recife: chuva moderada;
  • Agreste: chuva fraca a moderada;
  • Sertão: chuva fraca;
  • Fernando de Noronha: chuva moderada.

Terça-feira (12)

  • Mata Norte: chuva fraca a moderada;
  • Mata Sul: chuva fraca a moderada;
  • Grande Recife: chuva fraca a moderada;
  • Agreste: chuva fraca a moderada;
  • Sertão de Pernambuco: chuva fraca a moderada;
  • Sertão São Francisco: chuva fraca;
  • Fernando de Noronha: chuva fraca a moderada.

