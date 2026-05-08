Chuva em Pernambuco: Grande Recife e outras regiões entram em Estado de Atenção, diz Apac
Alerta laranja, de Estado de Atenção, foi emitido pela Apac para a Região Metropolitana no Recife, Mata Norte, Mata Sul e Fernando de Noronha
Publicado: 08/05/2026 às 06:18
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nesta sexta-feira (8), um alerta laranja, de Estado de Atenção, para a Região Metropolitana no Recife, Mata Norte, Mata Sul e Fernando de Noronha.
O alerta é válido a partir da madrugada desta sexta e se estende até às 23h.
Segundo a agência, vários municípios do estado chegaram aos 40 mm em 12 horas e outros aos 50 mm em 24 horas. Além disso, a previsão é de continuidade de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte ao longo do dia.
A Apac pede que a população siga as orientações da Defesa Civil.
Previsão do tempo para o fim de semana
A tendência de precipitação divulgada pela Apac na quinta-feira (7) aponta para um fim de semana com possibilidade de chuvas de intensidade moderada a forte em diversas regiões de Pernambuco. Segundo a Apac, o volume previsto para as áreas com chuva moderada varia entre 50 e 100 milímetros. Confira os detalhes:
Sexta-feira (8)
- Mata Norte: chuva moderada;
- Mata Sul: chuva moderada;
- Grande Recife: chuva moderada;
- Agreste: chuva fraca a moderada;
- Sertão: chuva fraca a moderada;
- Fernando de Noronha: moderada.
Sábado (9)
- Mata Norte: chuva moderada a forte;
- Mata Sul: chuva moderada a forte;
- Grande Recife: chuva moderada a forte;
- Agreste: chuva moderada;
- Sertão: chuva fraca;
- Fernando de Noronha: chuva fraca a moderada.
Domingo (10)
- Mata Norte: chuva moderada a forte;
- Mata Sul: chuva moderada a forte;
- Grande Recife: chuva moderada a forte;
- Agreste: chuva moderada;
- Sertão: chuva fraca a moderada;
- Fernando de Noronha: chuva moderada.
Segunda-feira (11)
- Mata Norte: chuva moderada;
- Mata Sul: chuva moderada;
- Grande Recife: chuva moderada;
- Agreste: chuva fraca a moderada;
- Sertão: chuva fraca;
- Fernando de Noronha: chuva moderada.
Terça-feira (12)
- Mata Norte: chuva fraca a moderada;
- Mata Sul: chuva fraca a moderada;
- Grande Recife: chuva fraca a moderada;
- Agreste: chuva fraca a moderada;
- Sertão de Pernambuco: chuva fraca a moderada;
- Sertão São Francisco: chuva fraca;
- Fernando de Noronha: chuva fraca a moderada.