Grupo envolvido com roubos e furtos de veículos é alvo de operação no Grande Recife

Polícia Civil cumpre quatro mandados de prisão e quatro de busca e apreensão contra suspeitos de integrar organização criminosa que também atuava na adulteração de veículos e falsificação de documentos nesta quinta-feira (3)

Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão (Foto: Divulgação/PCPE)

Criminosos suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida com roubos e furtos de veículos, foram alvo da Operação de Repressão Qualificada “Golpe Duplo”, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (3).

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As apurações apontaram ainda que o grupo estaria envolvido na adulteração de sinais identificadores de veículos e na falsificação de documentos. Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, todos expedidos pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital.

De acordo com a polícia, as investigações tiveram início em setembro de 2025 e tiveram como objetivo identificar e desarticular uma organização criminosa armada que atuava de forma recorrente na prática de roubos e furtos de veículos automotores nos municípios do Recife e Camaragibe, na Região Metropolitana.

Ainda segundo a corporação, o aprofundamento das diligências permitiu identificar diferentes etapas do esquema, que envolveria a subtração, adulteração e posterior comercialização de veículos automotores.

Os investigadores também encontraram indícios de que uma terceira pessoa estaria sendo monitorada pelos suspeitos.

Conforme a corporação, esse monitoramento pode estar relacionado ao planejamento de um crime contra a vida. A circunstância também passou a fazer parte das apurações.